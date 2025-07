Andressa Urach anuncia pornô com ex-sogra e o próprio pai

Andressa Urach voltou a surpreender o público na manhã desta quarta-feira (9). A produtora de conteúdo adulto anunciou uma nova e inusitada parceria profissional ao lado do pai, Carlos Urach, e da ex-sogra, Bia Black. A revelação, como era de se esperar, deixou os internautas em choque — e curiosos.

Em tom bem-humorado, a atriz pornô compartilhou a novidade nas redes sociais e garantiu que o resultado superou todas as expectativas: “Diziam que eu era o escândalo da semana… Mas dessa vez, o escândalo é de amor, reconciliação e bom humor! Gravei meu pai com a minha ex-sogra (sim, você leu certo!) e o resultado ficou inacreditável!”, declarou.

No vídeo divulgado, Andressa aparece ao lado de Carlos e Bia, todos rindo e celebrando a gravação. Ela ainda reforçou a ousadia do projeto com uma provocação direta: “Olha só no que a gente tá metido agora, segura, Brasil. Por essa você não esperava. É isso mesmo que você pensou, gravamos algo que ninguém imaginava, ficou incrível. E como a Bia falou, já sabe onde encontrar.”

A reação do público foi imediata. Internautas se dividiram entre o espanto e o humor diante da revelação: “Eu amo essa mulher, ela realmente está vivendo”, disse uma seguidora. “O diabo já tem medo de você, tia”, brincou outra. “Isso que eu chamo de trabalho em família”, comentou um perfil, em tom sarcástico. “O diabo: meu Deus”, ironizou outro usuário.

Recentemente, Urach afirmou em entrevista ao Leo Dias que retomou sua carreira no mercado adulto por necessidade financeira. Ela revelou ainda que precisou ajustar os valores cobrados pelos programas para manter a demanda.