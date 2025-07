Andressa Urach lança livro e promete revelar segredos nunca contados

Andressa Urach está de volta às prateleiras com um novo livro autobiográfico. Intitulado “Mapa da Cura – Entendendo o Cérebro de Andressa Urach", o terceiro título da ex-modelo promete revelar histórias ainda não compartilhadas por ela. A obra está disponível online por R$29,90 e tem um tom confessional, segundo a própria autora.

“Tem coisas que nunca disse. Esse livro veio do mais profundo da minha alma”, declarou Urach nas redes sociais ao anunciar o lançamento. Ela define a obra como uma mistura de autobiografia com autoajuda e confessa que o material não é feito para agradar, mas para quem está pronto para encarar verdades “nuas, cruas e silenciosas”.

A nova publicação marca o início de uma trilogia. Andressa afirma que esse é apenas o primeiro volume e que pretende se aprofundar ainda mais nos próximos livros. No texto de apresentação, ela destaca temas como rejeição, busca por amor e o caminho que trilhou para sair do que chama de “fundo do poço”.

A autora já teve grande repercussão com livros anteriores. Em 2015, ela lançou “Morri para Viver”, no qual expôs detalhes da vida com drogas, fama e prostituição. Quatro anos depois, veio “Desejos da Alma", em que falou sobre saúde mental e espiritualidade.

Agora, com uma abordagem mais introspectiva, Urach quer ajudar outras pessoas com base em sua própria experiência. “É um livro para quem precisa se curar e entender que nem tudo precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro”, afirmou.