Leão Lobo detona Virginia Fonseca: "vende produtos falsos"

Leão Lobo não poupou críticas a Virginia Fonseca durante sua participação no programa Chupim Metropolitana. O jornalista alfinetou a apresentadora do SBT, questionando sua relevância e a autenticidade dos produtos vendidos por ela. Segundo ele, a influenciadora “é só uma menina bonitinha”.

“Essa menina, Virginia, ela não é nada. Ela é só uma menina bonitinha, nem é tão bonita. Vende produtos falsos, faz jogo do Tigrinho para ganhar dinheiro com a infelicidade alheia. Ou seja, é uma pessoa que não é legal”, disparou Leão Lobo, sem rodeios.

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde muitos internautas saíram em defesa de Virginia. “Virginia, você é linda, maravilhosa, que Deus te abençoe”, comentou uma seguidora. “Os produtos são tão falsos que ontem mesmo comprei vários! Amo os produtos”, ironizou outra fã. Houve também quem criticasse o tom do jornalista: “Como uma pessoa menospreza outra dessa forma?”

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Leão Lobo critica a influenciadora. No início de 2024, ele já havia se posicionado contra a forma como Virginia e Zé Felipe educam as filhas. Para o comunicador, a ausência de frustrações pode ser prejudicial no futuro.

“Fico imaginando quando essas crianças tiverem a primeira frustração da vida delas, como é que elas vão reagir. Porque faz parte da criação a frustração. Ensinar a criança a não ter. Desejar, e às vezes, não ter. Isso faz parte da educação”, afirmou na época.