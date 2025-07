Dani Calabresa dá à luz primeiro filho, Bernardo

Dani Calabresa está em festa com a chegada do seu primeiro filho! O pequeno Bernardo nasceu no último dia 8 de julho, na maternidade Pro Matre, em São Paulo, mas o anúncio foi feito apenas nesta quinta-feira (17), por meio de uma publicação emocionante nas redes sociais da humorista.

Bernardo é fruto do relacionamento de Dani com o publicitário Richard Neuman, com quem está desde 2020. O casal compartilhou o momento especial com os seguidores por meio de cliques cheios de afeto: em um deles, os dois aparecem abraçados; em outro, Dani mostra o pezinho do recém-nascido.

“Nosso bebê Bernardo chegou 08 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR! Melhor sensação do mundo! Obrigada, meu Deus!”, escreveu a artista na legenda.

Para eternizar a chegada do filho, Dani ainda fez uma tatuagem com o pé do bebê no antebraço. A publicação logo se encheu de carinho, com mensagens de fãs, amigos e famosos comemorando o nascimento de Bernardo.

“Ahhh que amor!! Seja bem-vindo Bernardo, sua família é muito especial!! Deus te abençoe”, escreveu Eliana. Giovanna Ewbank também celebrou: “Ooooowwwnnn, bem-vindo!!! Mesmo dia do Zyan! Que vocês curtam muito essa nova viagem!”. Já Ana Hickmann desejou: “Viva!!!!! Muita saúde!!! Amor!!!! Parabéns!!!”.