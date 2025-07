Connie Francis morre aos 87 e deixa legado que viralizou no TikTok

Connie Francis, um dos maiores nomes da música nas décadas de 50 e 60, morreu aos 87 anos, deixando um legado que atravessou gerações e viralizou nas redes sociais. A informação foi confirmada por seu amigo Ron Roberts, que compartilhou a notícia em uma publicação no Facebook, posteriormente repostada no perfil oficial da artista.

A cantora voltou aos holofotes nos últimos meses após sua canção “Pretty Little Baby”, lançada em 1962, conquistar milhões de visualizações no TikTok. Surpresa com o carinho da nova geração, Connie chegou a criar um perfil na plataforma para agradecer aos fãs e até se arriscou no famoso “lip sync” com a própria música.

Francis não foi apenas um sucesso momentâneo: ela marcou a história da música como a primeira mulher a chegar ao topo da Billboard, vendendo mais de 200 milhões de discos em todo o mundo. Clássicos como "Stupid Cupid", "Everybody's Somebody's Fool" e "My Heart Has a Mind of Its Own" ajudaram a consolidar seu nome.

Nos últimos dias, a artista estava internada na Flórida, nos Estados Unidos. Em suas postagens mais recentes, mostrava otimismo e agradecia as orações dos fãs. No início de julho, relatou estar passando por exames por conta de dores intensas, mas não imaginava que aquelas seriam suas últimas interações públicas.