Gilberto Gil passa mal ao saber da morte da filha Preta Gil, neste domingo (20)

A notícia da morte de Preta Gil, neste domingo (20), abalou profundamente o Brasil — e especialmente sua família. De acordo com fontes próximas, o cantor Gilberto Gil, pai da artista, teria passado mal ao receber a confirmação do falecimento da filha, vítima de complicações decorrentes de um câncer colorretal.

A cantora, de 49 anos, estava em tratamento nos Estados Unidos e teve uma piora no estado de saúde na última quarta-feira (16), durante uma sessão de quimioterapia. A informação sobre o falecimento foi divulgada inicialmente pela jornalista Fabia Oliveira e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e veículos de imprensa.

Segundo relatos, Gilberto Gil, que acompanha de perto o tratamento da filha desde o diagnóstico, estava no Brasil e foi informado da notícia por familiares. O impacto emocional teria sido tão forte que o cantor e ex-ministro da Cultura precisou ser atendido em casa por uma equipe médica.

Até o momento, a assessoria de imprensa da família não confirmou oficialmente o estado de saúde de Gil, mas pessoas próximas afirmam que ele já está estável, sendo acompanhado por profissionais e cercado por familiares.

Preta Gil vinha travando uma batalha pública contra o câncer desde 2022, quando revelou o diagnóstico nas redes sociais. Ao longo dos meses, ela compartilhou com os fãs momentos difíceis do tratamento, mostrando força, fé e coragem diante da doença.

A cantora era considerada uma das vozes mais influentes do entretenimento brasileiro, com carreira consolidada na música, televisão e também no ativismo social, especialmente em pautas relacionadas à diversidade e à luta contra o preconceito.

Personalidades como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Lázaro Ramos, Anitta e Xuxa Meneghel já prestaram homenagens públicas à artista, lamentando a perda irreparável para a cultura brasileira.

A comoção em torno da morte de Preta Gil mobilizou fãs e famosos, que se uniram em mensagens de carinho e solidariedade à família Gil. A despedida da cantora deverá ocorrer em cerimônia restrita à família e amigos próximos, com previsão de translado do corpo para o Brasil ainda nesta semana.

Enquanto isso, o Brasil inteiro acompanha com preocupação o estado de saúde de Gilberto Gil, um dos maiores ícones vivos da música brasileira, que agora enfrenta o luto da forma mais dolorosa: como pai.