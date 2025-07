Gominho revela como tem apoiado família de Preta Gil

Gominho, amigo inseparável de Preta Gil, falou pela primeira vez após a morte da cantora e se emocionou ao explicar como está enfrentando esse período de luto. Em conversa com o portal LeoDias, o apresentador destacou que, apesar da dor, está tentando seguir em frente exatamente como acredita que a amiga gostaria que ele fizesse.

Durante a entrevista no aeroporto do Rio de Janeiro, Gominho afirmou que sente uma sensação de dever cumprido por tudo que viveu ao lado de Preta, especialmente durante a batalha contra o câncer. “Estou caminhando, apoiando os amigos, apoiando a família e seguindo mesmo. É como ela gostaria, eu tenho certeza absoluta”, disse ele.

Gominho ainda refletiu sobre a força de Preta Gil, ressaltando que ela viveu com intensidade e coragem. Para ele, a artista deixou uma marca profunda não só na música e na televisão, mas também na vida pessoal de quem esteve ao seu redor. “É muita força, uma força que nunca vi igual. Me constrói muito como pessoa, do meu caráter e dos nossos amigos”, afirmou.

Com uma relação de longa data com Preta, Gominho revelou que ela sempre foi uma figura presente e transformadora em sua vida. “A gente convive com ela há uns 10, 15, 20 anos, cada um. Então, fica dela isso, um pouco dela em mim demais”, declarou o apresentador, que também comanda um programa no canal Multishow.

A despedida de Preta Gil está marcada para esta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório será aberto ao público, permitindo que fãs, amigos e familiares possam prestar suas últimas homenagens.