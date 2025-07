Fortuna de Preta Gil vai para apenas dois herdeiros da família

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer no intestino. Além da comoção em todo o país, a despedida da artista também levantou dúvidas sobre o futuro de seu patrimônio, avaliado em cerca de R$30 milhões.

De acordo com informações obtidas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, a cantora deixou um testamento assinado ainda em 2023, já prevendo o agravamento de sua saúde. No documento, ela nomeia apenas dois herdeiros: o filho Francisco e a neta Sol de Maria.

O testamento foi feito com apoio de advogados no Brasil e nos Estados Unidos, já que Preta morava entre os dois países e possuía bens nos dois territórios.

A decisão de deixar tudo apenas para os dois teria sido tomada por ela ainda durante o tratamento, em conversas reservadas com a família.

Com o falecimento da cantora em território norte-americano, os trâmites legais para a liberação dos bens estão sendo organizados pelos advogados da família. Ainda não há data oficial para a leitura do testamento.