Gominho sobre a morte de Preta Gil: "Alívio. Não sou egoísta"

A morte de Preta Gil neste domingo (20/7), nos Estados Unidos, aos 50 anos, gerou uma onda de comoção entre fãs, amigos e familiares. Uma das despedidas mais emocionantes veio de Gominho, amigo íntimo da cantora, que abriu o coração em uma publicação nas redes sociais.

“Minha amiga descansou de verdade. Venho sentindo esse luto desde que voltei de Nova York. Lá, percebi que não a veria mais”, escreveu. Gominho deixou claro que o sentimento predominante, além da dor, foi de alívio. “Não sou egoísta. Fico triste, mas aliviado em saber que ela não está mais sofrendo”, afirmou.

Ele acompanhou Preta desde o diagnóstico de câncer colorretal, em 2023. Chegou a abandonar trabalho e apartamento para morar com ela durante o tratamento no Rio de Janeiro. “Larguei tudo para cuidar da minha amiga. Isso sim é tudo”, desabafou, reforçando o laço de amor e amizade que construíram ao longo dos anos.

Nas redes, o influenciador também comentou que está recomeçando a vida e se preparando para se mudar. Algumas críticas por estar seguindo em frente foram respondidas com serenidade. “A vida não dá trégua. Mas sei que fiz tudo o que podia por ela”, disse, revelando que agora busca forças para continuar.

Por fim, Gominho agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido e ressaltou que seguirá honrando a memória de Preta com alegria, do jeito que ela gostaria. “Ela me guia. E vou continuar com esse amor comigo para sempre”, completou.