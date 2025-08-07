Zé Felipe toma atitude e reforça rumores de romance com Ana Castela

Os nomes de Zé Felipe e Ana Castela voltaram a ser assunto nas redes sociais, em meio às especulações de que supostamente estariam vivendo um romance às escondidas. Contudo, desta vez o bafafá gira em torno do jato particular do cantor. Começaram a circular informações sobre o trajeto recente da aeronave e os fãs do cantor logo ficaram em polvorosa.

O motivo? O destino final foi a cidade de Londrina, no Paraná, a mesma onde mora Ana Castela. Segundo o print que circula na web, o jatinho PP-JFM saiu de Goiânia, onde ele mora, para Londrina, durante a madrugada desta terça-feira, 05/08, e só está retornando ao local de origem nesta quarta-feira, 06/08.

Mas, poderia ser mais uma viagem de compromisso profissional, ou até mesmo pessoal, se não fosse pelo fato de que Zé Felipe foi pego no pulo tentando esconder dos fãs o que estava fazendo na noite anterior. É que ele compartilhou imagens em suas redes sociais como se estivesse participando de uma gravação em Goiânia, quando seu destino, na verdade, era outro.

Após a fofoca tomar conta das redes sociais, diversos fãs de Zé Felipe começaram debater sobre o assunto, e sobrou até para a Virginia Fonseca, ex-mulher do artista. “Virginia hoje ganha mais um buquê”, debochou uma fã, ao mencionar o fato de que a influenciadora tem sido constantemente presenteada com buquês de flores pra lá de luxuosos, vindos de alguns admiradores que ela prefere não divulgar.

Vale lembrar que, recentemente, tanto Zé Felipe quanto Ana Castela negaram que estivessem vivendo um romance e sustentaram que são apenas bons amigos. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou comAna Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques", informou o comunicado da assessoria do cantor, ao justificar a ida dos dois aos parques da Disney, nos Estados Unidos.

Ana, por sua vez, ao negar o romance, ainda debochou: "Gente, eu vou assumir para vocês. Meu amigo que está ficando com o Zé!", avisou a cantora. A mãe de Ana Castela também chegou a comentar publicamente para negar o envolvimento dos dois.