Vivi Fernandez grava filme adulto com ex-BBB Angélica Morango

A atriz Vivi Fernandez, conhecida como musa das pegadinhas, confirmou a participação em um novo filme erótico ao lado de Angélica Morango, ex-participante do Big Brother Brasil 10.

Vivi falou sobre a experiência: “Quando a química é real, até o roteiro perde o controle. Foi um encontro muito intenso. Me joguei no morango do amor, literalmente (risos). A cena fluiu de uma forma tão natural que parecia que não havia câmera ligada. Eu e a Angélica nos entregamos de verdade ao momento.”

Em outro trecho, ela destacou a parceria: “Já gravei muitas produções, mas essa teve um sabor diferente. A conexão que rolou fez toda a diferença. Não foi apenas interpretação, teve verdade, teve entrega, e isso aparece no resultado final.”

Angélica Morango, lembrada por sua participação no BBB 10, também aparece em destaque no projeto, que aposta na química entre as duas artistas para conquistar o público.