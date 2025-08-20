Márcia Sensitiva expõe contato com ET: "Apareceu do meu lado"





No último episódio da quarta temporada de Avisa Lá que Eu Vou, exibido no GNT, Paulo Vieira levou ao ar um tema inusitado: o universo místico. Para isso, o humorista conversou com Márcia Sensitiva, conhecida por suas revelações espirituais. A gravação foi feita em um cemitério e contou com efeitos especiais que remetiam a produções de terror, criando o clima ideal para o bate-papo.

Durante a entrevista, a médium recordou experiências de sua infância. "Já conversava com defunto desde os meus cinco anos de idade", declarou. Ela ainda explicou sobre a presença do ectoplasma: "Todo médium tem muito ectoplasma, que é uma fumaça que sai do umbigo… Eles sugam todo seu ectoplasma e você acorda cansado, dói as costas, pés gelados, insônia, dor de cabeça, mal-estar, briga do nada".

Márcia também narrou um episódio em um SPA, envolvendo uma celebridade cujo nome preferiu não revelar. "O ET apareceu do meu lado, marrom, como uma árvore, e me falou telepaticamente: ‘Ela é uma das nossas’", contou, descrevendo ainda o momento em que teria revelado a existência de um tumor na cabeça dessa pessoa.

A sensitiva falou ainda sobre entidades que se alimentam da energia sexual. "Eles existem e vivem com a energia do sexo", disse. Ao ser questionada por Paulo Vieira se esses espíritos eram bons, respondeu em tom bem-humorado: "Boa sou eu. Eles são fora de série".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular