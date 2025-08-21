Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (21/8)

MEDO DO ALÉM - Data estelar: Lua míngua em Leão.



Por que acontecem coisas boas às pessoas ruins e coisas ruins às pessoas boas? Nosso desentendimento com a justiça da vida é evidente, nós não conseguimos encaixar a realidade em nossa caixinha conceitual e moral, mas como nos agarramos a ela como se fosse o salva-vidas, e não a âncora que é, passamos a fatiar a realidade para ignorar ou desprezar tudo que não se sintonize com nossas pretensões.



Assim fazendo, deixamos, por própria inconsciência, de evoluir, deixamos de ampliar nosso entendimento e não aceitamos que ainda é muito mais o que não sabemos da vida do que o que dela achamos conhecer.

Cientes, assim, de que vivemos com medo de descobrir que estamos equivocados, vamos consolidando uma civilização na contramão da natureza criativa que faz de nossa humanidade o reino da natureza que é.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

O alcance de sua força está na proporção dos instrumentos que você utilizar, que não são exclusivamente físicos, os pensamentos e os sentimentos também hão de ser tratados como instrumentos que ampliam seu alcance.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Boas memórias são fundamentos importantes da construção do destino, porém, a alma humana não tem boas memórias somente, há também as traumáticas e todas aquelas que estruturam as neuroses. As memórias são enganosas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

As conclusões são importantes, porque assim sua alma pode ingressar no futuro com mais leveza. Nem tudo está de acordo ao esperado, mas a vida é assim mesmo, nos brinda com chances muito diferentes das que imaginamos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

As boas perspectivas materiais com que você sonha podem até parecer inalcançáveis, e por isso tratadas como fantasias, porém, é muito difícil saber, em tempo presente, o que é uma fantasia e o que é um sonho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Se você não toma as atitudes e iniciativas pertinentes, seu brilho continuará ofuscado pelos acontecimentos transtornados do mundo. Está tudo mais difícil do que deveria ser, mas isso não é uma condenação ao fracasso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Que as coisas não aconteçam como você espera não é necessariamente uma contrariedade diante da qual você deva desmontar. Às vezes a vida tem planos melhores que precisam de espaço para se manifestar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Se as boas pessoas fossem fáceis de encontrar, então todo mundo estaria arrumado. As boas pessoas são difíceis de encontrar porque estão ocupadas, e além disso nos dias de hoje também estão transtornadas pelo mundo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

As ambições são positivas e devem ser respeitadas, mas também mantidas sob controle, para que não se tornem maiores do que sua capacidade de as realizar e, por isso, tragam frustração em vez de sucesso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

As ideias que circulam pela sua mente são tão convincentes e brilhantes, que é muito difícil você saber se são certas ou simples fantasias. É tentando colocar em prática essas ideias que você saberá a diferença.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Se todas as vezes que sua alma sentiu que algo errado estava para acontecer tivesse se realizado, então o apocalipse já teria acontecido há muito tempo. Porém, cá estamos nós dando continuidade a tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

A coreografia social tem suas chatices, porém, também serve para sua alma se aproximar daquelas pessoas que causam admiração, e que podem ser úteis para você realizar seus planos futuros. Está tudo na coreografia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Todos gostaríamos que a vida nos presenteasse com tudo que sonhamos e que não tivéssemos de nos esforçar tanto para que os sonhos se realizassem. Se assim fosse, não seríamos humanos e nem na Terra estaríamos.

