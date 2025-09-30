Vingança? Gustavo Mioto curte foto de Virginia e acende rumores de affair

Virgínia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais para compartilhar um momento de carinho com a filha do meio, Maria Flor, de 2 anos, fruto do antigo casamento com o cantor Zé Felipe, de 27.

A influenciadora postou no Instagram uma foto em que aparece abraçada à menina, em um clique íntimo e acolhedor.

O que chamou atenção dos internautas, no entanto, foi um detalhe curioso: a publicação recebeu um like de Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela — apontada como o novo romance de Zé Felipe. A interação, somada ao timing da postagem, gerou burburinho nas redes.

A imagem de Virgínia surgiu logo após Zé divulgar sua primeira foto de mãos dadas com Ana Castela, alimentando especulações sobre indiretas e mensagens implícitas entre os ex-parceiros.

Não demorou para que a postagem viralizasse, abrindo espaço para uma enxurrada de comentários na madrugada desta terça-feira (30).

“A pessoa acha que superou, até ver o ex com outro (a)”, escreveu um seguidor. Já outro argumentou: “Ela passou uma semana em Madrid com o Vini. Agora foi a vez do Zé, uma semana com a Ana, tudo certo”.

Um terceiro comentou: “Ela tem que se decidir se está sofrendo pelo ex ou se está tendo um romance com o Vini. Com os dois, não dá”.



