Virginia age contra Zé Felipe após 'carícias' com Ana Castela

Virginia Fonseca está disposta a apagar de vez qualquer vestígio de sua antiga relação com Zé Felipe. Após o cantor ser flagrado de mãos dadas com a cantora Ana Castela — em meio aos boatos de um novo romance — a influenciadora decidiu tomar uma atitude simbólica e definitiva.

O detalhe não passou despercebido pelos internautas, que notaram que Virginia está em processo de remoção da tatuagem com o nome "Zé", feita no pescoço durante o relacionamento. O gesto reforça a ideia de que ela está pronta para virar a página e seguir em frente com a vida pessoal.

Enquanto encerra um capítulo, outro parece estar se desenhando. A empresária tem sido vista com frequência ao lado de Vinícius Jr., astro do Real Madrid, e a aproximação entre os dois já chama atenção há algumas semanas.

Nos bastidores, os indícios só aumentam. Recentemente, familiares de Virginia e Vini Jr. interagiram e chegaram a se encontrar no Rio de Janeiro, o que aumentou ainda mais os rumores de que um novo romance pode estar surgindo.