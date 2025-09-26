Virginia é detonada por deixar filha de biquíni em colo de homem: 'Absurdo!' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca virou alvo de duras críticas nas redes sociais após uma foto com o irmão de Vini Jr. vir à tona em uma publicação do perfil "Condomínio da Fifi".

Na foto, Netinho aparece ao lado da influenciadora e das duas filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, em um momento descontraído no Rio de Janeiro. No entanto, apesar do clima familiar do registro, a repercussão nas redes sociais foi marcada por críticas.

Internautas questionaram a exposição das crianças, que estavam de biquíni, na presença de um homem considerado por muitos como um desconhecido. “A criança de biquíni no colo de um homem que ela conheceu agora”, escreveu uma usuária, indignada com a cena.

A repercussão aumentou quando outros comentários seguiram a mesma linha de preocupação. “Gente!!! Passada! Como assim elas estão de biquíni nos braços de uma pessoa estranha?”, comentou outra seguidora, surpresa com a situação.

Em tom mais incisivo, uma terceira usuária relembrou casos recentes que chocaram a internet.

“Simplesmente a Virgínia permitiu o cara, irmão do Vini Jr., que conheceu ontem, segurar as filhas de biquíni no colo??? Que absurdo é esse??? Principalmente depois de tudo que temos visto após o vídeo denúncia do Felca?”, escreveu.

O registro teria sido publicado nos “melhores amigos” do Instagram de Netinho com a legenda “Family” (família, em inglês), acompanhada por três corações vermelhos.

A imagem também coincidiu com o encontro entre Margareth Serrão, mãe de Virginia, e Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., fortalecendo ainda mais as especulações sobre a aproximação entre as famílias.



