De biquíni, Tainá Militão exibe shape sarado em hotel fazenda

Nesta terça-feira (14), Tainá Castro, esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo curtindo dias de descanso em um hotel fazenda em Gaspar, Santa Catarina.

No entanto o que chamou atenção mesmo foi o corpo escultural da influenciadora, que esbanjou estilo e confiança nos registros.

Com uma sequência de looks da Elemento Mar, marca da qual é garota-propaganda, Tainá encantou os seguidores — e os comentários não demoraram a pipocar.

“Perfeição”, escreveu uma fã. “Ficou lindo em você, Tainá”, elogiou outra. Já uma terceira resumiu o clima: “Você é o momento”.

Tainá estrela a campanha Floratta, nova aposta da Elemento Mar para a temporada. A grife, reconhecida por sua tradição no segmento de moda praia, veste celebridades há mais de 15 anos e já foi escolha de nomes como Nicole Bahls, ex-panicats do antigo "Pânico na TV" e diversas bailarinas do Faustão.