Leo Pereira nega atraso de pensão e é desmentido por Tainá Castro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quinta-feira (28), o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, se manifestou após a repercussão de uma suposta dívida relacionada à pensão alimentícia de seus dois filhos, Matteo e Helena, fruto do relacionamento com a ex-companheira Tainá Castro.

Em nota oficial, o atleta afirmou que vem cumprindo suas obrigações e negou qualquer atraso nos pagamentos.

“As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis”, afirmou o comunicado.

Logo após a declaração do jogador, Tainá Castro decidiu se pronunciar em suas redes sociais. Sem entrar em detalhes devido à natureza do processo, que corre em segredo de Justiça, ela contrariou as alegações de Léo.

"Em respeito do processo que corre em segredo de Justiça, não vou expor detalhes. No entanto, não posso me calar diante de informações inverídicas na tentativa de me desqualificar", iniciou.

"Criar uma versão 'perfeita' para a mídia não altera os fatos já comprovados na Justiça. Meu compromisso é com a verdade e com o bem-estar dos meus filhos. Confio que a Justiça revelará todos os fatos reais, devidamente registrados nos autos", escreveu a influenciadora.

Entenda

O imbróglio judicial entre os dois começou em julho de 2023 e envolve não apenas a pensão, como também a partilha de bens. Segundo fontes ligadas ao processo, Léo teria sido intimado a quitar um valor mensal de R$ 23 mil sob pena de prisão, caso descumpra a determinação judicial.

Além disso, o acordo firmado anteriormente previa o pagamento de R$ 2 milhões a Tainá Castro até 4 de julho de 2024. A defesa da influenciadora, no entanto, alega que apenas metade do valor foi repassada até agora.