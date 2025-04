Tainá Castro sai em defesa de Éder Militão e cita 'manipulação'

O dramalhão mexicano parece não ter fim. Após sair a notícia de que Karoline Lima venceu na briga judicial contra Éder Militão, a influenciadora Tainá Castro saiu em defesa do maridão. As declarações da beldade, no entanto, se tornaram alvo de críticas na web.

"Se um homem desse nega dinheiro para a própria filha, o que uma mulher dessa espera no final do relacionamento? Porque sabemos que isso aí é só união de cotovelos. Ainda bem que ficaram dois bonitos e dois feios juntos. Cada um merece o par que tem mesmo", disparou um usuário do Instagram.

Revoltada, Tainá respondeu ao perfil: "Você não sabe 10% sobre nada! Quando a história é vendida e contada por apenas uma das partes, pessoas manipuláveis se rendem", defendeu a influenciadora que está junto de Éder Militão desde o início de 2024.

Em outro momento, a beldade rebateu o fato de ter sido chamada de feia. "E outra, você vir no meu perfil me diminuir fala muito mais sobre você, do que sobre mim. Isso é irresponsável, e acho que está te sobrando tempo", escreveu.

Vale ressaltar que, na última sexta-feira (4), Karoline Lima, que briga na Justiça contra Éder Militão por reajustes na pensão da filha, celebrou uma boa notícia: "Acabei de receber uma notícia maravilhosa, então, vamos comemorar. Deus é bom, justo e Ele não falha", escreveu ela sem revelar do que se tratava. A web, logo levantou rumores de uma possível vitória no processo judicial.