Xuxa expõe relação de intimidade com Mariah Carey: 'Quer almoçar comigo'

Xuxa Meneghel surpreendeu ao relembrar momentos especiais ao lado de Mariah Carey durante participação no programa "Ambulatório da Moda", apresentado por Gabb.
Em tom descontraído e nostálgico, a apresentadora revisitou episódios marcantes da amizade com a cantora americana, incluindo uma coincidência curiosa de aniversário e até uma visita cheia de simbolismo à famosa Casa Rosa.
“Ela faz aniversário junto comigo no dia 27 de março. Ela foi na Casa Rosa, foi divulgar o trabalho dela. Você lembra daquele disco que tinha uma borboleta? Olha que babado forte dessa mulher”, iniciou a apresentadora.
“Ela chegou lá, estava falando comigo no jardim, uma borboleta não pousou nela? E ela ficou assim ‘Oh look Xuxa, look’ e uma baita de uma borboleta nela. Eu fiquei ‘Cara, eu não estou acreditando nisso’. A borboleta foi para coroar a mulher”, relembrou Xuxa, entre risos.
Além do encontro simbólico, a Rainha dos Baixinhos também compartilhou uma memória divertida envolvendo Ivete Sangalo. Segundo Xuxa, a cantora baiana sempre foi fã de Mariah e, durante uma das visitas da diva internacional ao Brasil, participou de um encontro descontraído entre as três.
“Todas as vezes que a Mariah vem ao Brasil, todas as vezes, ela manda mensagem para mim que ela quer me ver, almoçar comigo. E eu levei a Ivete nessa época porque ela sempre gostou dela e ela ficava como se estivesse gravando, filmando, porque precisava parecer que era da minha equipe”, contou.
Xuxa ainda revelou como apresentou a estrela do axé à americana: “Depois eu falei que a Ivete não era da minha equipe, e aí apresentei como a maior cantora que a gente tem e tal. Sempre quando ela vem, ela fala que quer jantar ou almoçar comigo e com a Ivete”.
