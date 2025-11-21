Mulher é atacada com facão pelo namorado; autor, de 69 anos, foi preso

Mulher é atacada com facão pelo namorado, de 69 anos - (crédito: pacifico)

Uma mulher de 32 anos foi atacada com golpes de facão desferidas pelo namorado, de 69 anos. O crime ocorreu na tarde dessa quinta-feira (20/11), na QR 306 de Samambaia, e o autor foi preso em flagrante pela PM.

Até a última atualização desta reportagem, a vítima estava internada no Hospital Regional de Ceilândia. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o autor foi levado à delegacia em flagrante.

Na delegacia, ele foi autuado por tentativa de feminicídio e resistência, pois teria tentado impedir a prisão. O caso é investigado pela Polícia Civil.