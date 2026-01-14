"Pra Me Provocar" de volta? MC Koringa deve estar na trilha sonora de Avenida Brasil 2 - (crédito: Divulgação)

A confirmação de Avenida Brasil 2 não reacendeu apenas personagens icônicos — reacendeu memórias. E poucas músicas estão tão ligadas à novela quanto “Pra Me Provocar”, de MC Koringa, um dos maiores hits da trilha sonora original de 2012.

Nos bastidores da produção, existem conversas sobre a possibilidade de um novo funk integrar a trilha da continuação. Nada está oficialmente fechado, mas a movimentação existe — e o público percebeu. Será que voltaria a já conhecida e aclamada Pra Me Provocar ou uma nova faixa de Mc Koringa ?

Desde o anúncio da novela, fãs passaram a questionar nas redes sociais: como reviver Avenida Brasil sem a música que embalou algumas de suas cenas mais marcantes?

A trama, escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Ricardo Waddington, trará o retorno de Carminha (Adriana Esteves) e contará com participação especial de Débora Falabella. A promessa é revisitar o universo da obra que parou o país.

Se depender da comoção popular, a trilha sonora também deverá voltar às origens.