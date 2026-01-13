Zezé Di Camargo prende a cabeça em janela e perrengue vira piada na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zezé Di Camargo acabou protagonizando um momento inusitado durante uma interação com fãs e virou assunto nas redes sociais.

A cena aconteceu durante a chegada do cantor a um show e rapidamente se transformou em meme entre os internautas.

Um vídeo que circula no Instagram mostra o sertanejo cumprimentando admiradores pela janela de um carro.

Após se despedir do público, o motorista acionou o vidro elétrico sem perceber que a cabeça do artista ainda estava do lado de fora.

A gravação registra a reação imediata de Zezé ao perceber o movimento da janela. “Beijo. Ai, ai, pera aí”, diz o cantor no momento em que o vidro começa a subir.

Apesar de rápido, o episódio foi suficiente para viralizar nas redes, rendendo piadas e risadas para o público.