Zezé Di Camargo prende a cabeça em janela e perrengue vira piada na web

Zezé Di Camargo acabou protagonizando um momento inusitado durante uma interação com fãs e virou assunto nas redes sociais.
A cena aconteceu durante a chegada do cantor a um show e rapidamente se transformou em meme entre os internautas.
Um vídeo que circula no Instagram mostra o sertanejo cumprimentando admiradores pela janela de um carro.
Após se despedir do público, o motorista acionou o vidro elétrico sem perceber que a cabeça do artista ainda estava do lado de fora.
A gravação registra a reação imediata de Zezé ao perceber o movimento da janela. “Beijo. Ai, ai, pera aí”, diz o cantor no momento em que o vidro começa a subir.
Apesar de rápido, o episódio foi suficiente para viralizar nas redes, rendendo piadas e risadas para o público.
