BBB26: Aparência de Henri Castelli gera espanto e comoção na web

O anúncio de Henri Castelli como integrante do “BBB 26” colocou o nome do ator entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Apesar da expectativa em torno de sua participação, a atenção do público rapidamente se voltou para outro ponto: a aparência do artista, que acabou gerando uma série de comentários e debates online.
Uma publicação que ganhou grande repercussão no X, antigo Twitter, levantou questionamentos tanto sobre a decisão de Henri de entrar no reality quanto sobre as mudanças em seu rosto.
"Meu Deus????? o Henri Castelli????? Porque ele entrou no BBB??? O que aconteceu com o rosto dele? Por que ele não ficou rico fazendo mil novelas????", questionou o usuário.
Outros internautas seguiram no mesmo tom crítico. "Eu estou em choque de como ele tá feio", comentou uma. Já outro opinou: "É tanta plástica que eu quase não reconheci".
Por outro lado, houve quem lembrasse um episódio marcante da vida do ator que pode explicar as transformações. Alguns usuários resgataram o caso em que Henri precisou passar por uma reconstrução da mandíbula após se envolver em uma briga de rua.
"Bom, o rosto dele foi deformado (literalmente) e reconstruído. Ele tomou uma surra no réveillon de 2020, em Alagoas. Quebraram a mandíbula dele, foi bem feia a coisa. Depois disso, o rosto nunca voltou ao que era", relatou outro internauta.
Bom, o rosto dele foi deformado (literalmente) e reconstruído. Ele tomou uma surra no réveillon de 2020, em Alagoas. Quebraram a mandíbula dele, foi bem feia a coisa. Depois disso, o rosto nunca voltou ao que era. pic.twitter.com/499Nmcd93P— Ana Luu ?????? (@AnaluuCEC) January 13, 2026
é tanta plástica que eu quase não reconheci pic.twitter.com/DM4WkTBOIQ— Luis Felipe Ciuffetelli (@lufeciuffetelli) January 13, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Tadeu Schmidt relata perrengue em casa após estreia do 'BBB 26'
- Mariana Morais BBB 26: Solange Couto expõe dívida da Record e detalha perrengue financeiro
- Mariana Morais Mãe de Virginia surge com curativo no olho após término de namoro; saiba tudo!
- Mariana Morais BBB 26: Aline Campos foi desclassificada do reality após descobrir gravidez
- Mariana Morais BBB 26: Henri Castelli fala sobre ser alcoólatra e público detona: 'bêbado!'
- Mariana Morais BBB 26: Solange Couto desabafa após encontrar R$ 500 mil em vaso sanitário