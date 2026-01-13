InícioColunistas#Mariana Morais
BBB26: Aparência de Henri Castelli gera espanto e comoção na web

Ator é um dos integrantes do grupo Camarote do reality global

BBB26: Aparência de Henri Castelli gera espanto e comoção na web - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O anúncio de Henri Castelli como integrante do “BBB 26” colocou o nome do ator entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Apesar da expectativa em torno de sua participação, a atenção do público rapidamente se voltou para outro ponto: a aparência do artista, que acabou gerando uma série de comentários e debates online.

Uma publicação que ganhou grande repercussão no X, antigo Twitter, levantou questionamentos tanto sobre a decisão de Henri de entrar no reality quanto sobre as mudanças em seu rosto.

"Meu Deus????? o Henri Castelli????? Porque ele entrou no BBB??? O que aconteceu com o rosto dele? Por que ele não ficou rico fazendo mil novelas????", questionou o usuário.

Outros internautas seguiram no mesmo tom crítico. "Eu estou em choque de como ele tá feio", comentou uma. Já outro opinou: "É tanta plástica que eu quase não reconheci".

Por outro lado, houve quem lembrasse um episódio marcante da vida do ator que pode explicar as transformações. Alguns usuários resgataram o caso em que Henri precisou passar por uma reconstrução da mandíbula após se envolver em uma briga de rua.

"Bom, o rosto dele foi deformado (literalmente) e reconstruído. Ele tomou uma surra no réveillon de 2020, em Alagoas. Quebraram a mandíbula dele, foi bem feia a coisa. Depois disso, o rosto nunca voltou ao que era", relatou outro internauta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

