Carolina Dieckmmann relata momento 'sobrenatural' nas gravações de 'A Viagem' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Carolina Dieckmmann compartilhou um momento simbólico dos bastidores das gravações do filme "A Viagem", iniciadas na última quarta-feira (6).

Escalada para viver Diná na nova versão da história, a atriz revelou aos seguidores uma cena que chamou sua atenção durante o primeiro dia de filmagem.

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Por meio dos Stories do Instagram, Carolina publicou uma imagem de um “risco iluminado” no céu e contou ter interpretado o momento como um sinal positivo.

“Ontem, enquanto eu gravava minha primeira cena, apareceu esse risco iluminado no céu. Deve ser aquele efeito da fumaça do avião; mas para mim foi benção. A gente só vê o que tem dentro!”, escreveu.

Para assumir o papel eternizado por Christiane Torloni na versão original da novela, exibida em 1994, Carolina passou por uma mudança marcante no visual.

A atriz abandonou os fios claros, escureceu o cabelo e adotou um corte mais curto para dar vida à protagonista.

A trama de "A Viagem" acompanha a relação entre Diná e Otávio, romance envolvido por questões espirituais.

O enredo ganha contornos mais intensos com Alexandre, irmão da protagonista, que retorna como espírito obsessor após morrer na prisão, decidido a se vingar de pessoas que considera responsáveis pelo rumo de sua vida.