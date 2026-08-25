Quem era o bombeiro que morreu fazendo esteira em quartel

O cabo Geovane Ribeiro de Freitas, de 43 anos, morreu na noite de sábado (22) enquanto cumpria plantão no quartel do Corpo de Bombeiros em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a corporação, o militar morreu por causas naturais.

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Geovane foi encontrado desacordado nas proximidades de uma esteira da academia do quartel.

De acordo com relatos de outros militares, o equipamento estava ligado em ritmo de caminhada no momento em que o bombeiro foi localizado.

Um colega iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na sequência, uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu parte do atendimento.

As tentativas de reanimação se estenderam por aproximadamente 70 minutos, mas não houve resposta.

A causa específica da morte não foi divulgada.

Naturalmente ligado à rotina da corporação, Geovane acumulava 14 anos de carreira e integrava a turma de formação de 2012.

Ele era lotado na 2ª Companhia Independente, em Aracruz, e residia no distrito de Guaraná, também localizado no município. Casado, deixou um filho.

O histórico profissional do bombeiro incluía um episódio de saúde ocorrido anteriormente. Geovane havia sofrido um infarto durante um Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pela própria corporação. Depois do problema, permaneceu afastado das atividades por aproximadamente seis meses.

O retorno ao serviço aconteceu após o militar ser considerado apto e sem restrições. Questionado sobre o histórico médico, as avaliações realizadas antes da volta e uma possível relação entre o episódio anterior e a morte, o Corpo de Bombeiros informou que Geovane havia retomado as funções cerca de um mês antes, após um afastamento médico por questões de saúde.

Em nota de pesar, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) informou que o cabo morreu dentro do quartel enquanto estava de plantão.

A instituição também ressaltou a trajetória profissional de Geovane e sua dedicação à missão de salvar e proteger.



