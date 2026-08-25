Ator pornô Christian Styles morre aos 29 anos; causa da morte vira mistério

A família de Zachary Christian Jaghab confirmou a morte do ator de conteúdo adulto, conhecido profissionalmente como Christian Styles, aos 29 anos.
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A confirmação foi divulgada no dia 20 de agosto, enquanto familiares utilizaram as redes sociais para lamentar a perda e relembrar a trajetória do artista.
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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que provocou a morte. Com a ausência de esclarecimentos sobre as circunstâncias do falecimento, especulações e relatos que passaram a circular nas redes sociais não puderam ser confirmados. A causa da morte permanece, portanto, desconhecida.
Christian Styles construiu carreira no segmento de entretenimento adulto, com trabalhos direcionados principalmente ao mercado LGBTQIA+.
Ao longo da trajetória profissional, participou tanto de projetos independentes quanto de produções realizadas por estúdios especializados.
Seu trabalho também ganhou reconhecimento dentro do setor, incluindo participações relacionadas a premiações como o GayVN Awards.
Filho de Johnny e Ellen Jaghab, Zachary teve a despedida realizada na terça-feira (18). O velório ocorreu entre 10h e 11h, na Basílica de Santa Maria da Igreja Ortodoxa Antioquina, situada na 18200 Merriman Road, Livonia, nos Estados Unidos.
A família prestou homenagens ao artista após a confirmação da morte, mas, até o momento, não há uma explicação oficial para o falecimento de Christian Styles.
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