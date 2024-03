Advogados e políticos prestigiam festa de relançamento do Direito&Justiça

A festa de relançamento do caderno Direito&Justiça reuniu integrantes da comunidade jurídica para celebrar um momento especial para o Correio Braziliense e para todos que buscam informações e participação nos debates sobre temas relevantes do Judiciário.

Foi uma noite alegre, em que muita gente recordou a tradição do caderno, que surgiu em 24 de agosto de 1990, menos de dois anos após a promulgação da nossa Constituição, em momento de recuperação da democracia, quando as liberdades individuais, sociais e de expressão foram reafirmadas. Durante décadas, o Direito&Justiça foi coordenado pelo professor Josemar Dantas.

Os ministros Marco Aurélio Buzzi, Sebastião Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Cruz Macedo, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati, prestigiaram o coquetel na cobertura do prédio do Correio. Os desembargadores eleitorais Renato Guanabara e Guilherme Pupe também estiveram na festa.

Do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, estiveram presentes os desembargadores José Ribamar Oliveira Lima Júnior, que toma posse como presidente em 25 de março, e o desembargador Fausto Marinho de Medeiros. Os desembargadores Leonardo Bessa, que durante anos colaborou com o caderno, e Maria de Lourdes Abreu, do TJDFT, parabenizaram o jornal pela volta dos debates jurídicos nas páginas e no site do Correio.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Mário Velloso, ao lado do filho, o advogado Carlos Mário Velloso Filho, fez um discurso parabenizando a volta do suplemento. "Esse caderno fez época em Brasília. Era por meio dele que os novos juristas escreviam. Quantos juristas surgiram surgiram a partir deste caderno Direito&Justiça', afirmou Velloso.

O coquetel recebeu também integrantes do Ministério Público, como o procurador-geral de Justiça do DF, Georges Seigneur, o procurador distrital dos direitos do cidadão, José Eduardo Sabo Paes, a promotora Fabiana Costa e os promotores Alexandre Sales e Libanio Rodrigues. O secretário nacional de Justiça, Jean Uema, representou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Do Tribunal de Contas da União (TCU), o evento contou com a presença do ministro Antônio Anastasia.

Advogados e políticos prestigiam festa do Correio

No relançamento do caderno Direito&Justiça, advogados e políticos prestigiaram a festa no lounge montado na cobertura do prédio do Correio Braziliense. A vice-governadora Celina Leão (PP) e os deputados distritais Joaquim Roriz Neto (PL), Jane Klébia (MDB) e Paula Belmonte (Cidadania) estiveram presentes.

Muitos representantes dos escritórios de advocacia também participaram na festa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Délio Lins e Silva Jr, chegou logo no início e expressou satisfação pela iniciativa do jornal. "O caderno é um canal respeitado aqui no Distrito Federal", disse Délio.

Entre os convidados, estiveram no coquetel a procuradora-geral do DF, Ludmila Lavocat Galvão, as procuradoras Tatiana Tamer e Heloisa Monzillo, e o consultor-jurídico do GDF, Márcio Wanderley. Thaís Riedel, Cleber Lopes, Raul Sabóia, Paulo Roque e Pedro Gonet foram alguns dos representantes da advocacia.

Membro do Conselho Consultivo do Condomínio dos Diários Associados e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o advogado Rodrigo Badaró esteve no evento e também estava animado. "Esse é um espaço importante de debates jurídicos", afirmou. O advogado Décio Freire, que preside o Conselho do Condomínio, fez um discurso ressaltando a importância do evento.

O caderno está na quarta edição e passa a circular novamente semanalmente, às quinta-feiras. A ideia do presidente do Correio, Guilherme Machado, e da diretora de redação, Ana Dubeux, é associar o conteúdo do suplemento a um podcast e ao programa CB Poder, transmitido pela TV Brasília, numa produção em parceria com o Correio.