Quase 9 milhões de processos do interesse de idosos tramitam no país

Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou que há 8,9 milhões de processos envolvendo pessoas idosas em tramitação no Judiciário. Pouco mais de 6 milhões estão na Justiça Estadual; 1,28 milhão na Justiça do Trabalho; e 139 mil nos tribunais superiores. Nos tribunais estaduais, entre setembro de 2021 e agosto de 2022, foram recebidos 2,44 milhões de casos novos e foram julgados 2,58 milhões de processos.

O tribunal com maior tempo médio de tramitação para processos que envolvem pessoas com mais de 60 anos foi o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), com três anos e um mês. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) apresentou o menor tempo médio, com quatro meses de andamento. Detalhe: por ausência de preenchimento das datas de nascimento, não foram considerados os tribunais TJPB, TRF-1, TRF-5 e TST na pesquisa quantitativa.

À espera de soluções mais rápidas

Uma das conclusões da pesquisa foi a de que o tempo médio de tramitação não difere entre o público idoso e o não idoso. E o que é pior, na maior parte das vezes, é até maior entre pessoas com idade mais avançada. O estudo vai embasar medidas a serem adotadas pelo CNJ para atender a essa parcela da população que precisa de soluções ágeis da Justiça.

Numa análise dos pesquisadores, constatou-se que os principais temas envolvendo pessoas com mais de 60 anos em tramitação na Justiça comum são: saúde, superendividamento, curatela e violência doméstica ou praticada contra idosos.