Presidente do FNDE apresenta modelo de escolas modulares para educação básica

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, destacou a prioridade de incentivar a construção de novas escolas de ensino básico e creches para promover a alfabetização e a educação básica. Em entrevista ao CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, nesta quarta-feira (5/6), Pacobahyba informou que a proposta do FNDE é usar outros tipos de materiais para que as construções de escolas sejam finalizadas de maneira mais ágil.

“As escolas modulares são um novo modelo de construção que é mais ágil e mais seguro”, explicou. Dados recentes do Ministério da Educação mostram aumento nos níveis de alfabetização no Brasil, que voltou ao patamar de antes da pandemia, com 56% de crianças alfabetizadas na rede pública de ensino. O objetivo do governo federal e aumentar esse número para 80% até 2030.

Durante a entrevista, Pacobahyba revelou que mais de 1 milhão de alunos aguardam vagas em escolas, e a construção das salas de aula não acompanham as necessidades dessas crianças. Além da demanda nacional, o novo modelo de construção funcionará também durante a recuperação de escolas na reconstrução do Rio Grande do Sul. “A importância da metodologia é inovadora ou construtiva para que atenda a demanda dessas crianças que estão nessa emergência no Rio Grande do Sul também”, diz Fernanda.



O FNDE vai promover um evento para apresentar o modelo de construção das escolas modulares. A apresentação da Construção Industrializada para Obras Escolares ocorrerá nos dias 6 e 7 de junho, das 9h às 17h, no Auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), localizado no SIG, no Distrito Federal.

Confira a íntegra da entrevista

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori