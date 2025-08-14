O vazio na engenharia institucional que torna o STF governante de oportunidade e ocasião

Eixo Capital. Fernando Capano, advogado; doutor em direito do Estado, USP, doutor em direito do Estado e Justiça Social, pela Universidade de Salamanca (Espanha); mestre em direito político e econômico, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - (crédito: Divulgação)

Por Fernando Capano* — Quando Alexandre de Moraes travou, numa só canetada, o decreto presidencial que aumentava no Brasil o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) e o decreto legislativo que o anulava, convocando, ainda, uma "audiência de conciliação" entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) acionou um gatilho conhecido do nosso desenho constitucional: o de colocar a Alta Corte como árbitro de crises políticas.

Sem prejuízo, a mesma lógica se aplica no exercício monocrático da competência penal originária, como é o caso das recentes decisões de Moraes na ação penal que envolve o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Na minha tese Tensão na República (Universidade de São Paulo - USP / 2021), aponto que o STF passou a lançar mão de instrumentos processuais — liminares amplas, audiências públicas, mediações etc — na qualidade de rituais de antecipação. Logo, o Supremo entra em campo antes mesmo que o jogo democrático produza resultado. A intenção, em tese, costuma ser "evitar danos", mas o efeito colateral tem sido a concentração de imenso poder decisório num espaço que não foi projetado para legislar, e nem para governar.

É daí que brota o incômodo expresso pelo senador Márcio Bittar (União Brasil-SP) em tuíte que correu as redes, recentemente. Não se trata, porém, de "golpe" togado. Estamos falando de um vazio na engenharia institucional.

A Constituição Federal de 1988 deu ao STF a chave do controle de constitucionalidade, mas, ao meu ver, não instalou freios suficientes para o uso de liminares individuais com efeito para todo o País. Quando este dispositivo se combina com urgência política, a balança entre os Poderes pende inevitavelmente para o Judiciário.

A solução passa por ajustar o desenho, não em demonizar o intérprete. Proponho, entre outras medidas, três eixos simples e que poderiam ser eficazes para equacionarmos o problema da "supremocracia": 1) quórum qualificado — liminares que suspendam leis ou tributos só podem ser concedidas por, no mínimo, seis ministros, mesmo em regime de plantão; 2) referendo automático — a decisão monocrática caduca, caso não for validada pelo Plenário em até 30 dias; 3) redistribuição das competências não propriamente constitucionais às demais esferas do Judiciário, sem prejuízo da limitação dos personagens que podem acessar diretamente a Corte.

Que fique claro: estes filtros não esvaziam os poderes da Alta Corte e seu respectivo poder de decisão - apenas a obrigam a decidir de forma cautelosa, colegiada e transparente quando o impacto social ou fiscal é relevante.

Ao mesmo tempo, devolvem ao Congresso e ao Executivo a responsabilidade de negociarem soluções duradouras, como bem exige o modelo republicano.

Os episódios do IOF e do processo penal que envolve o ex-presidente Bolsonaro revelam, portanto, menos um excesso pessoal do ministro em tela e mais uma fragilidade estruturante do nosso sistema.

Enquanto não calibrarmos o "termômetro" institucional — permitindo que o Supremo aja como corte de garantias, mas impondo custos procedimentais à hipertrofia cautelar — continuaremos a viver sob o risco de que questões eminentemente políticas sejam resolvidas em despachos singulares.

Fortalecer o STF é, paradoxalmente, impor-lhe limites — simples, assim! Só desta maneira o Tribunal seguirá sendo o "Guardião da Constituição", sem se transformar, por inércia normativa, no governante de oportunidade e de ocasião.

