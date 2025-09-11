Negocia-DF: regularização de dívidas no Distrito Federal

Por Sueny Almeida de Medeiros* — O Governo do Distrito Federal lançou recentemente o Negocia-DF , programa de transação tributária voltado à regularização de dívidas ativas, em especial de ISS e ICMS . A iniciativa representa uma mudança estrutural na forma como o poder público lida com créditos tributários de difícil recuperação, substituindo os antigos programas emergenciais de Refis por um modelo mais técnico, permanente e previsível. A base legal do programa está na Lei nº 7.684/2025 , regulamentada pelos Decretos nº 47.337/2025 e nº 47.558/2025 .

O mecanismo da transação tributária permite que contribuintes negociem suas dívidas de acordo com critérios objetivos, levando em conta a capacidade de pagamento, a classificação do débito e a situação econômica do devedor.

Quem pode participar?

O Negocia-DF é destinado a pessoas físicas e jurídicas que possuam débitos inscritos em dívida ativa. A negociação pode ocorrer de duas formas:

Transação por adesão a edital: aplicável a dívidas específicas definidas em editais publicados, como o de ISS (acima de R$ 300 mil) e o de ICMS (sem valor mínimo).

Transação por proposta individual: voltada a devedores com dívidas superiores a R$ 3 milhões, ou em recuperação judicial, liquidação ou falência.

Condições oferecidas

Os descontos podem chegar a 70% sobre juros e multas , especialmente para pagamentos à vista. Também é possível parcelar em até 120 meses , com valores mínimos de parcela de R$ 2.375 para ISS e R$ 300 para ICMS. O edital atual prevê condições especiais para microempresas, MEIs e pequenos negócios, que podem obter descontos diferenciados. Além disso, no caso do ICMS, o contribuinte pode utilizar créditos acumulados para abater até 75% do débito.

Regras e compromissos

Para aderir, o contribuinte deve:

Desistir de ações judiciais e recursos administrativos sobre os débitos incluídos.

Confessar a dívida de forma irrevogável.

Cumprir rigorosamente o acordo, sob pena de rescisão automática em caso de inadimplência superior a 90 dias.

Por que é importante?

Mais do que uma medida arrecadatória, o Negocia-DF busca devolver contribuintes à atividade econômica, fortalecendo o ambiente de negócios no DF. Estimam-se que os créditos inscritos em dívida ativa ultrapassem R$ 41 bilhões, valor que, em parte, pode ser recuperado com os novos instrumentos de negociação. O programa é um avanço no equilíbrio entre a necessidade de arrecadação do Estado e a viabilidade econômica dos contribuintes. Trata-se de uma oportunidade única para empresas e pessoas físicas regularizarem sua situação fiscal, evitando execuções, desbloqueando certidões negativas e retomando a capacidade de contratar com o poder público.

Advogada tributarista do escritório Veloso de Melo*

