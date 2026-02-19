Trabalho doméstico infantil: entre o costume enraizado e a proibição legal que precisa ser relembrada

Eixo Capital. Amanda Paoleli Camara, advogada de Calcini Advogados. Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC/MG. Graduada em Direito pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) - (crédito: Divulgação)

Por Amanda Paoleli Camara* — Apesar da vigência da Lei Complementar nº 150/2015 e da ampla divulgação de orientações jurídicas sobre o tema, a contratação irregular de crianças e adolescentes para o emprego doméstico ainda persiste no Brasil, fenômeno que decorre, em grande medida, de uma herança histórico-social que naturalizou, por décadas, a presença de crianças e adolescentes em atividades domésticas como babá, cozinheira, faxineira ou arrumadeira, cuidadora de idosos, lavadeira, copeira, entre outras funções no âmbito residencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa persistência está diretamente associada à desqualificação histórica do trabalho doméstico enquanto atividade profissional ou à tentativa de apresentá-lo como uma suposta "extensão da família", cujas construções simbólicas, longe de serem inocentes, funcionam como mecanismos de relativização da legislação e de fragilização contínua de direitos, especialmente quando se trata de menores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A legislação brasileira, contudo, é inequívoca ao reconhecer o trabalho doméstico como atividade profissional plenamente regulamentada, desde que prestada de forma contínua, no âmbito residencial, por mais de dois dias por semana, independentemente do grau de escolaridade do trabalhador.

A naturalização do trabalho doméstico infantil foi tamanha que chegou a constar na redação original do ECA, sendo posteriormente superada com o Decreto nº 6.481/2008, que, em consonância com a Convenção nº 182 da OIT, passou a enquadrar o labor doméstico como uma das piores formas de trabalho infantil, diante dos riscos concretos que envolve, como esforço físico excessivo, posturas inadequadas, exposição a agentes químicos e térmicos, além de graves impactos psicossociais, isolamento e evasão escolar.

Posteriormente, a própria LC 150/2015 consolidou essa vedação, ao dispor, em seu artigo 1º, parágrafo único, que é proibida a contratação de menores de 18 anos para o trabalho doméstico.

Do ponto de vista jurídico, a Justiça do Trabalho é firme no reconhecimento de que a contratação de menores para o trabalho doméstico configura ato ilícito grave e enseja a responsabilização do empregador, inclusive com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, presumidos diante da gravidade da violação.

A proibição do trabalho doméstico para menores de 18 anos não é apenas uma imposição legal, mas uma exigência ética e social fundada na proteção integral da criança e do adolescente. Trata-se de reconhecer que o ambiente doméstico, embora revestido de aparente informalidade, pode ocultar relações profundamente assimétricas e potencialmente lesivas ao desenvolvimento humano.

Advogada de Calcini Advogados. Pós-Graduada em direito do trabalho e previdenciário pela PUC/MG. Graduada em direito pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS)*

