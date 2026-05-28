O papel do compliance previdenciário

Eixo Capital. Luciano Martinez, professor da Faculdade de Direito da UFBA, doutor pela USP, pós-doutor pela PUCRS e juiz do Trabalho do TRT da Bahia - (crédito: Divulgação)

Por Luciano Martinez* — Por anos, o compliance previdenciário foi tratado nas empresas como mera atividade burocrática. Porém, a transformação das relações de trabalho mudou essa visão. Hoje, prevenir passivos previdenciários depende da capacidade empresarial de identificar, antecipar e controlar fatores que possam comprometer a saúde do trabalhador.

A nova redação da NR-1 consolidou essa mudança e colocou o gerenciamento de riscos ocupacionais no centro da dinâmica empresarial, priorizando a prevenção.

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O vínculo empregatício é um processo contínuo, iniciado antes da contratação e prolongado mesmo após afastamentos previdenciários. Assim, prevenção, monitoramento e responsabilização passam a integrar um sistema permanente de governança.

Na fase pré-admissional, a empresa avalia a compatibilidade entre as condições do trabalhador contratável e as exigências da função, considerando o histórico laboral, exposições anteriores e fatores psicossociais. O exame admissional assume caráter preventivo e integrado ao gerenciamento ocupacional.

Durante a execução do contrato, o compliance previdenciário ganha mais relevância. A integração entre eSocial, CTPS Digital e sistemas previdenciários amplia a rastreabilidade das condições de trabalho. O Programa de Gerenciamento de Riscos torna-se instrumento central de prevenção abrangendo, além de agentes físicos, químicos e biológicos, fatores organizacionais — jornadas excessivas, metas abusivas, pressão contínua etc.

A gestão de afastáveis busca identificar trabalhadores em condições potencialmente incapacitantes antes do afastamento efetivo. O monitoramento contínuo das condições laborais e psicossociais permite reduzir adoecimentos, afastamentos e impactos financeiros.

Quando do afastamento, inicia-se a gestão de afastados. O benefício previdenciário exige acompanhamento técnico da empresa, investigação das causas e revisão das medidas preventivas. O empregador deve acompanhar concessões, prorrogações, altas previdenciárias e processos de reabilitação profissional.

Com a volta ao trabalho, surge a gestão de egressos — que deve incluir, além da constatação da alta previdenciária, a avaliação efetiva da compatibilidade entre as condições clínicas do empregado e suas atividades, por vezes exigindo readaptações funcionais e ajustes ergonômicos.

Conclui-se, pois, que o compliance previdenciário atua como sistema contínuo de governança preventiva, integrando prevenção, monitoramento e reorganização das condições de trabalho.

Professor da Faculdade de Direito da UFBA, doutor pela USP, pós-doutor pela PUCRS e juiz do Trabalho do TRT da Bahia*

