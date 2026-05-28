Lula vai escolher novo nome para o TST

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho escolheu ontem em votação secreta, os nomes que vão compor a lista tríplice para preenchimento de vaga destinada à magistratura de carreira, decorrente da aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Os nomes escolhidos foram: desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP); desembargador Sergio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região (PE); e desembargadora Herminegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região (PB). A lista com os três nomes segue para apreciação do presidente da República, a quem caberá a indicação. O nome escolhido passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e, após a aprovação pela Comissão, será submetido ao plenário.

Movimentações para adiar o julgamento das regras que alteram a Ficha Limpa

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) alerta para supostas articulações que estariam ocorrendo para adiar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 219/25 que alterou a Lei da Ficha Limpa. Segundo a entidade, a movimentação tem o propósito de deixar a análise sobre os novos prazos de inelegibilidades para depois do registro das candidaturas, como forma de permitir que políticos inelegíveis possam entrar na campanha. O julgamento, em plenário virtual, teve início da última sexta-feira (22) e deve ser concluído até amanhã (29). Até o momento, a relatora, Cármen Lúcia, e o ministro Luiz Fux votaram pela procedência parcial da ação proposta pela Rede Sustentabilidade. A prevalecer essa posição, as regras da Lei da Ficha Limpa serão mantidas. Faltam ainda oito votos para a conclusão.

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Defesa da infância

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que shopping centers são responsáveis por garantir espaço apropriado para amamentação e acolhimento de filhos de empregadas das lojas instaladas no local. O entendimento foi firmado na sessão desta quarta-feira (27).

Amamentação (foto: Editoria de arte)

Concentração

De volta à vida de advogado, o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) não pretende embarcar para Lisboa, para participar do Gilmarpalooza. Ao Correio, ele disse que está concentrado no ano eleitoral.

Ibaneis diz que vai recorrer de decisão que suspende lei de socorro ao BRB (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ausência

No ano passado, o ministro André Mendonça, do STF, participou sem grandes incômodos da imprensa do XIII Fórum de Lisboa. Ele integrou o painel "Educação e inovação na era inteligente". Neste ano, como relator do inquérito da Operação Compliance Zero, teria pouca paz nos corredores da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele não vai.

Ministro André Mendonça durante a sessão plenária (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Prestígio

A ativista, modelo e atriz Luiza Brunet é uma das personalidades confirmadas para o XIV Fórum de Lisboa. Vai repetir a dose. Ela esteve no ano passado em Portugal e participou de debates sobre violência doméstica, um tema fundamental na atualidade. Foi super prestigiada e jantou com o então presidente do STF, Luis Roberto Barroso.

Luiza Brunet (foto: Mariana Campos/CB)

Frase

"Em seu inafastável compromisso de guardar e preservar a ordem constitucional, este Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embacem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano" Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)

04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica. Ministra Carmen Lucia fala para alunos da rede pública. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)