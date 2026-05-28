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Lula vai escolher novo nome para o TST

Entre disputas no Judiciário, articulações políticas e debates sobre moralidade pública, os bastidores do poder seguem movimentados — do TST ao STF, passando pelo Fórum de Lisboa e pelas discussões em torno da Lei da Ficha Limpa

pri-3112-opiniao Opinião Futuro Eleições - (crédito: Caio Gomez)
pri-3112-opiniao Opinião Futuro Eleições - (crédito: Caio Gomez)

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho escolheu ontem em votação secreta, os nomes que vão compor a lista tríplice para preenchimento de vaga destinada à magistratura de carreira, decorrente da aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Os nomes escolhidos foram: desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP); desembargador Sergio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região (PE); e desembargadora Herminegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região (PB). A lista com os três nomes segue para apreciação do presidente da República, a quem caberá a indicação. O nome escolhido passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e, após a aprovação pela Comissão, será submetido ao plenário.

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Movimentações para adiar o julgamento das regras que alteram a Ficha Limpa

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) alerta para supostas articulações que estariam ocorrendo para adiar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 219/25 que alterou a Lei da Ficha Limpa. Segundo a entidade, a movimentação tem o propósito de deixar a análise sobre os novos prazos de inelegibilidades para depois do registro das candidaturas, como forma de permitir que políticos inelegíveis possam entrar na campanha. O julgamento, em plenário virtual, teve início da última sexta-feira (22) e deve ser concluído até amanhã (29). Até o momento, a relatora, Cármen Lúcia, e o ministro Luiz Fux votaram pela procedência parcial da ação proposta pela Rede Sustentabilidade. A prevalecer essa posição, as regras da Lei da Ficha Limpa serão mantidas. Faltam ainda oito votos para a conclusão.

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Defesa da infância

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que shopping centers são responsáveis por garantir espaço apropriado para amamentação e acolhimento de filhos de empregadas das lojas instaladas no local. O entendimento foi firmado na sessão desta quarta-feira (27).

Amamentação
Amamentação (foto: Editoria de arte)

Concentração

De volta à vida de advogado, o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) não pretende embarcar para Lisboa, para participar do Gilmarpalooza. Ao Correio, ele disse que está concentrado no ano eleitoral.

03/03/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Hotel Royal Tulip. Evento Movimente promovido pelo SEBRAE. Governador Ibaneis Rocha
Ibaneis diz que vai recorrer de decisão que suspende lei de socorro ao BRB (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ausência

No ano passado, o ministro André Mendonça, do STF, participou sem grandes incômodos da imprensa do XIII Fórum de Lisboa. Ele integrou o painel "Educação e inovação na era inteligente". Neste ano, como relator do inquérito da Operação Compliance Zero, teria pouca paz nos corredores da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele não vai.

Ministro André Mendonça durante a sessão plenária
Ministro André Mendonça durante a sessão plenária (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Prestígio

A ativista, modelo e atriz Luiza Brunet é uma das personalidades confirmadas para o XIV Fórum de Lisboa. Vai repetir a dose. Ela esteve no ano passado em Portugal e participou de debates sobre violência doméstica, um tema fundamental na atualidade. Foi super prestigiada e jantou com o então presidente do STF, Luis Roberto Barroso.

Luiza Brunet
Luiza Brunet (foto: Mariana Campos/CB)

Saiba Mais

Frase

"Em seu inafastável compromisso de guardar e preservar a ordem constitucional, este Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embacem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano" Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)

04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica. Ministra Carmen Lucia fala para alunos da rede pública.
04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica. Ministra Carmen Lucia fala para alunos da rede pública. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

  • Ibaneis diz que vai recorrer de decisão que suspende lei de socorro ao BRB
    Ibaneis diz que vai recorrer de decisão que suspende lei de socorro ao BRB Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Ministro André Mendonça durante a sessão plenária
    Ministro André Mendonça durante a sessão plenária Foto: Carlos Moura/SCO/STF
  • Luiza Brunet
    Luiza Brunet Foto: Mariana Campos/CB
  • pri-3008-amamentacao
    pri-3008-amamentacao Foto: pri-3008-amamentacao
  • 04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica. Ministra Carmen Lucia fala para alunos da rede pública.
    04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica. Ministra Carmen Lucia fala para alunos da rede pública. Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP); desembargador Sergio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região (PE); e desembargadora Herminegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região (PB).
    desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP); desembargador Sergio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região (PE); e desembargadora Herminegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região (PB). Foto: Divulgação/TST
  • Amamentação
    Amamentação Foto: Editoria de arte
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Por Correio Braziliense
postado em 28/05/2026 05:00
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