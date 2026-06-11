Dia dos Namorados: quais são as opções legais para quem não quer se casar?

Por Karla Felix* — Dia dos Namorados: conheça as alternativas jurídicas para quem deseja fugir do casamento tradicional

O Dia dos Namorados costuma ser associado a celebrações românticas e, para muitos casais, representa também um momento de reflexão sobre o futuro da relação. Embora o casamento civil continue sendo uma das formas mais conhecidas de constituição de família no Brasil, a legislação brasileira oferece diferentes instrumentos jurídicos para aqueles que desejam formalizar sua união sem recorrer ao modelo tradicional.

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A Constituição Federal e o Código Civil adotam uma concepção ampla de entidade familiar, reconhecendo que os vínculos afetivos podem se organizar de diferentes maneiras. Nesse contexto, a união estável consolidou-se como uma das principais alternativas ao casamento. Caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar, ela produz diversos efeitos jurídicos, incluindo direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários.

Embora a união estável possa ser reconhecida independentemente de documento formal, muitos casais optam por lavrar escritura pública para conferir maior segurança jurídica à relação. Esse instrumento permite, inclusive, a escolha do regime de bens que regerá a convivência, afastando a aplicação automática da comunhão parcial de bens prevista pela legislação.

Outra possibilidade pouco conhecida é a celebração de pactos patrimoniais destinados a disciplinar aspectos econômicos da convivência. Esses instrumentos podem estabelecer regras sobre administração de patrimônio, aquisição de bens e responsabilidades financeiras, reduzindo potenciais conflitos futuros e garantindo maior previsibilidade às relações.

Também cresce o interesse por mecanismos de planejamento patrimonial e sucessório entre casais que não desejam formalizar casamento. Instrumentos como testamentos, doações com cláusulas específicas e acordos patrimoniais podem ser utilizados para organizar a destinação de bens e assegurar a proteção de interesses familiares, sempre respeitando os limites impostos pela legislação sucessória brasileira.

A escolha por não casar formalmente não significa ausência de consequências jurídicas. Muitas pessoas acreditam que a simples decisão de evitar o casamento afasta direitos e deveres decorrentes da convivência, o que não corresponde à realidade. Dependendo das características da relação, a união estável poderá ser reconhecida judicialmente, produzindo efeitos patrimoniais e sucessórios semelhantes aos observados em diversas situações envolvendo o casamento civil.

Diante da pluralidade de modelos familiares reconhecidos pelo ordenamento jurídico, a principal preocupação dos casais deve ser compreender os efeitos legais da forma de convivência escolhida. Mais do que uma decisão afetiva, a constituição de uma vida em comum envolve consequências patrimoniais relevantes, tornando indispensável o planejamento jurídico adequado para garantir segurança e evitar litígios futuros.

Advogada de família*