Arbitragem: o Brasil assiste à consolidação de uma resolução de disputas empresariais

Debora Visconte - presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem

Está se tornando cada vez mais comum acompanhar notícias sobre conflitos empresariais de grande relevância cuja solução deixou de ser imediatamente levada ao Poder Judiciário e passou a ser discutida no ambiente arbitral. Disputas societárias, controvérsias decorrentes de operações de fusões e aquisições, contratos de infraestrutura, energia, construção, mercado financeiro e tecnologia passaram a ter um elemento em comum: a arbitragem como principal mecanismo de resolução de controvérsias.

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Esse movimento representa a consolidação de um processo de amadurecimento institucional iniciado há quase três décadas, com a promulgação da Lei de Arbitragem brasileira, em 1996. De lá para cá, o país construiu um dos ambientes arbitrais mais sólidos e sofisticados do mundo, reconhecido internacionalmente pela qualidade técnica de seus profissionais, pela segurança jurídica e por uma jurisprudência amplamente favorável ao instituto.

A arbitragem, que já era conhecida no ambiente empresarial, consolidou-se como mecanismo central de resolução de disputas complexas. Hoje, ela ocupa posição estratégica no ambiente de negócios. Em operações empresariais sofisticadas, a cláusula arbitral tornou-se praticamente um elemento padrão.

Isso ocorre porque a dinâmica econômica contemporânea exige mecanismos de resolução de disputas compatíveis com a complexidade das estruturas contratuais, o elevado grau de especialização técnica envolvido e a necessidade de decisões em prazo compatível com a dinâmica empresarial. Litígios envolvendo grandes companhias frequentemente demandam conhecimento altamente especializado, análise de estruturas negociais sofisticadas e soluções capazes de reduzir impactos econômicos, operacionais e reputacionais.

Nesse contexto, a arbitragem oferece atributos que se tornaram especialmente relevantes para o mercado. O primeiro é a especialização, aliada à autonomia das partes para escolher quem decidirá a controvérsia. Diferentemente do Judiciário, na arbitragem as partes podem indicar árbitros com profundo conhecimento nos setores envolvidos na disputa, permitindo decisões mais aderentes às especificidades econômicas e técnicas do caso concreto.

Outro aspecto central é a flexibilidade procedimental. As partes podem definir regras do procedimento, idioma, sede, cronograma processual e mecanismos probatórios adequados às particularidades da controvérsia. Isso permite maior adaptação do procedimento às necessidades do caso concreto, especialmente em disputas empresariais de alta complexidade.

Há ainda a confidencialidade, que pode ser convencionada entre as partes, salvo hipóteses envolvendo a administração pública, entre outros casos previstos em lei ou decorrentes da natureza da controvérsia. Embora casos emblemáticos envolvendo grandes grupos empresariais frequentemente ganhem espaço na imprensa — em razão da relevância econômica e do interesse público —, centenas de disputas empresariais são resolvidas diariamente em arbitragem sem exposição pública, algo particularmente relevante para companhias que buscam preservar informações estratégicas, reputação ou segredos comerciais.

Mas, talvez, o principal fator que explique o fortalecimento da arbitragem seja a confiança institucional construída pelo Brasil ao longo dos anos. O país conta, hoje, com câmaras arbitrais respeitadas internacionalmente, presença expressiva de profissionais brasileiros em fóruns globais, além de um Poder Judiciário que, de forma geral, compreende e prestigia o sistema arbitral, intervindo apenas nos limites previstos pela legislação.

Esse ponto merece destaque. O fortalecimento da arbitragem não representa enfraquecimento do Poder Judiciário. Ao contrário. O sucesso do sistema arbitral brasileiro decorre justamente da relação de complementaridade construída entre ambos. O Judiciário segue sendo peça essencial para assegurar a validade e a execução das sentenças arbitrais, conferir segurança jurídica ao sistema e preservar seus limites institucionais. Essa interação contribui para um ambiente de maior previsibilidade, estabilidade regulatória e atração de investimentos.

Além disso, a expansão da arbitragem reflete o próprio amadurecimento do ambiente empresarial brasileiro. À medida que empresas e operações se tornam mais sofisticadas, cresce também a busca por mecanismos de resolução de controvérsias capazes de acompanhar a complexidade das relações econômicas contemporâneas.

A arbitragem brasileira atingiu um elevado grau de maturidade. E os casos que hoje ganham espaço na imprensa mostram justamente isso: o mercado passou a enxergar a arbitragem não apenas como alternativa ao Judiciário, mas como instrumento central de governança, previsibilidade e estabilidade nas relações empresariais do século 21.