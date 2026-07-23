Empresas podem estar pagando mais tributos do que deveriam sem perceber

Eixo Capital. Rafael Braga, advogado, mestre em direito, sócio da MSL Advocacia de Negócios, membro da Abradep e da Abradt - (crédito: Divulgação)

Rafael Braga - advogado, mestre em direito, sócio da MSL Advocacia de Negócios, membro da Abradep e da Abradt



Em um ambiente de margens comprimidas, crédito mais caro e forte pressão por eficiência, muitas empresas seguem buscando crescimento por meio de expansão comercial, corte de despesas e renegociação com fornecedores. Esse movimento é natural, mas nem sempre suficiente. Em diversos casos, existe uma fonte relevante de ganho financeiro que passa despercebida pela gestão: o pagamento de tributos em valor superior ao efetivamente devido.

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A pauta ganha espaço porque a revisão da carga tributária, quando feita com critério técnico, pode representar recuperação de caixa e correção de distorções sem que a empresa precise vender mais ou assumir riscos operacionais adicionais.

Na prática, o problema costuma surgir de forma silenciosa. Mudanças na operação, abertura de novas unidades, alteração do mix de produtos e serviços, enquadramentos inadequados, erros de parametrização em sistemas e falhas na leitura da legislação podem levar a recolhimentos indevidos ou a perda de créditos tributários. Como esses erros muitas vezes se diluem na rotina contábil e fiscal, a empresa passa meses ou anos absorvendo um custo desnecessário, tratando como inevitável uma despesa que, em alguns casos, poderia ser reduzida ou recuperada.

A revisão tributária precisa ser encarada como ferramenta de gestão e não apenas como medida defensiva. Muitas empresas concentram sua atenção em aumentar receita, mas deixam de observar que parte do ganho pode estar justamente na revisão técnica da carga tributária. Quando a estrutura fiscal é avaliada com profundidade, é possível identificar pagamentos indevidos, créditos não aproveitados e rotinas que precisam ser ajustadas para preservar caixa e competitividade.

O tema se torna ainda mais relevante porque eficiência tributária não significa adotar soluções artificiais ou agressivas. O foco está em conferir se o negócio está enquadrado corretamente, se os créditos estão sendo aproveitados nos limites legais, se as obrigações acessórias refletem a realidade da operação e se a tributação incidente é compatível com a atividade efetivamente exercida. Em outras palavras, trata-se de eliminar desperdícios fiscais e de dar mais racionalidade à gestão financeira.

Um exemplo ajuda a ilustrar a questão. Imagine uma indústria que compra insumos, contrata frete e mantém despesas acessórias ligadas à produção, mas deixa de aproveitar créditos permitidos por falha de parametrização do sistema ou por interpretação conservadora adotada no passado. Ao revisar esse fluxo, a empresa pode descobrir que recolheu mais do que deveria durante longo período.

Outro ponto importante é que o pagamento indevido de tributos nem sempre aparece como erro evidente. Às vezes, ele decorre de processos internos pouco integrados. O comercial negocia de uma forma, o fiscal interpreta de outra, o sistema cadastra operações com parâmetros genéricos e a diretoria só percebe o impacto no resultado final. Por isso, o diagnóstico tributário costuma exigir leitura multidisciplinar, com análise jurídica, contábil e operacional.

Quanto mais complexa a empresa, maior a necessidade de revisar fluxos, documentos e critérios adotados ao longo do tempo.

A revisão não deve acontecer apenas quando a empresa já enfrenta autuação, queda de caixa ou disputa administrativa. O caminho mais eficiente é atuar antes, com auditoria das rotinas e verificação da aderência entre a prática operacional e a regra tributária aplicável.

Além do potencial de recuperação financeira, a revisão periódica contribui para melhorar previsibilidade e governança. Uma empresa que entende com mais clareza sua carga tributária real consegue precificar melhor, projetar investimentos com mais segurança e reduzir o risco de passivos futuros.