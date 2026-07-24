STJ: Direito de regresso exige pagamento integral da dívida solidária

O STJ impede o efeito dominó do direito de regresso imediato para quem quita apenas parte de uma dívida solidária - (crédito: Flow)

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que um devedor solidário que paga apenas parte de uma dívida comum não pode exercer o direito de regresso imediato contra os demais codevedores. A regra vale mesmo em condenações de valor elevado.

O caso analisado teve origem em uma ação de indenização por danos materiais e morais. Uma vítima de acidente de trânsito processou a concessionária da via e outros réus, que foram condenados de forma solidária. Na fase de cumprimento da sentença, a concessionária teve valores bloqueados e realizou o pagamento parcial do débito.

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Após quitar parte da dívida, a empresa pediu à Justiça o direito de cobrar das outras rés as quotas-partes proporcionais ao valor que pagou. O pedido foi negado em primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com base no artigo 283 do Código Civil.

No recurso ao STJ, a concessionária argumentou que a interpretação literal do artigo, que menciona o pagamento da dívida "por inteiro", não se aplicaria ao caso. A empresa alegou que o alto valor da execução comprometia sua capacidade financeira e que já deveria poder exercer seu direito de regresso.

Pagamento integral é requisito

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do caso, explicou que o artigo 264 do Código Civil estabelece que, em obrigações solidárias, cada devedor responde pela totalidade da dívida. Ele destacou a existência de duas relações: uma externa, entre o credor e os devedores, e uma interna, entre os próprios codevedores.

Segundo o ministro, a fase interna, que permite a um devedor cobrar a parte dos outros, só começa após a liquidação total da dívida. A jurisprudência da Terceira Turma considera que o artigo 283 exige o pagamento integral para que a fase externa se encerre e a interna se inicie.

Em voto unânime, a turma concluiu que o pagamento parcial feito pela concessionária, embora válido para reduzir o débito, não extinguiu a solidariedade. Por isso, não autoriza o exercício imediato do direito de regresso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.