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Eleições 2026

Para TSE e TST, cada voto importa

Cooperação entre os tribunais, por meio do programa Seu Voto Importa, busca reduzir barreiras de acesso às urnas e ampliar o atendimento a eleitores que enfrentam dificuldades de deslocamento

Cidades Caminho até a urna 08/02 - (crédito: Caio Gomez)
Cidades Caminho até a urna 08/02 - (crédito: Caio Gomez)

A Justiça do Trabalho vai apoiar a Justiça Eleitoral no programa Seu Voto Importa, iniciativa instituída pela Resolução TSE 23.753/2026 para ampliar as condições de acesso aos locais de votação. O programa prevê medidas para garantir o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que não disponham de meios próprios de transporte.

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A iniciativa também contempla eleitores de territórios indígenas, comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais. A execução será definida de acordo com os planos elaborados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e as parcerias firmadas em cada região.

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Nesse contexto, a Justiça do Trabalho poderá oferecer apoio logístico por meio dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), inclusive com a disponibilização de veículos oficiais para o transporte dos eleitores contemplados pelo programa.

Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Vieira de Mello Filho, a cooperação entre o TST e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê que os TRTs sejam incentivados a estabelecer parcerias com os respectivos TREs.

"A execução será descentralizada e levará em consideração a estrutura e as possibilidades de cada tribunal. As parcerias locais poderão envolver apoio logístico e disponibilização de veículos oficiais para auxiliar no transporte individual e gratuito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida até os locais de votação", explica.

O eleitor interessado, no entanto, deverá solicitar o transporte diretamente à Justiça Eleitoral, e não ao TST ou aos TRTs. O pedido precisa ser feito até 20 dias antes da eleição, no cartório eleitoral ou por meio de canal de atendimento não presencial disponibilizado pelo respectivo TRE.

Além dos veículos, a Justiça do Trabalho poderá mobilizar sua estrutura logística e o apoio da Polícia Judicial para auxiliar na operação. "Um veículo normalmente serve às nossas atividades administrativas e judiciárias, mas poderá, no dia das eleições, cumprir uma missão pública importante: permitir que alguém chegue à sua seção eleitoral e exerça o seu direito de votar", destacou o ministro. Ainda de acordo com Vieira de Mello Filho, será realizado um alinhamento com os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para definir a participação de cada corte na iniciativa.

Articulação nacional

O presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, ressaltou que a cooperação com a Justiça do Trabalho faz parte de uma articulação nacional para transformar as diretrizes do programa em atendimento efetivo aos eleitores.

"Formamos, hoje, uma rede nacional de instituições que se dispõe a colaborar para o oferecimento de condições concretas para que o direito ao voto possa ser exercido por todas e todos", afirmou.

Segundo o ministro, a falta de transporte adequado e as longas distâncias entre a residência e o local de votação podem, na prática, dificultar ou até impedir o exercício do direito ao voto, especialmente entre pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e moradores de territórios indígenas, comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais.

Vieira de Mello Filho também destacou a importância da cooperação para evitar formas irregulares de transporte de eleitores que possam ser utilizadas para pressionar ou influenciar o voto.

"Essa cooperação faz com que esse transporte dos eleitores seja feito institucionalmente por instituições públicas, e não por clandestinos ou por pessoas que tenham segundas intenções no sentido de cooptar o voto", afirmou.

O presidente do TSE também chamou atenção para dificuldades adicionais de deslocamento que podem afetar determinadas regiões durante as eleições de 2026. Períodos de seca, chuvas intensas e inundações podem agravar os obstáculos para chegar aos locais de votação e aumentar a necessidade de articulação entre a Justiça Eleitoral e instituições com presença em diferentes partes do país.

Nesse cenário, a capilaridade da Justiça do Trabalho, presente em todas as regiões brasileiras e também em localidades distantes dos grandes centros urbanos, poderá contribuir para ampliar o alcance da iniciativa.

Para Vieira de Mello Filho, a cooperação parte de um princípio central: "Cada voto importa porque cada cidadão importa." Segundo o ministro, o direito ao voto não deve apenas estar garantido pela Constituição e pelas leis, mas contar com condições concretas para ser exercido. "O direito de votar é uma das manifestações mais concretas da cidadania. Mas não basta que esse direito esteja assegurado pela Constituição ou pelas leis. É preciso criar condições para que ele possa ser efetivamente exercido por todos", afirmou.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/09/2026 05:00
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