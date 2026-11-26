Um juiz de direito do Paraná foi afastado após investigação apontar que estaria utilizando o próprio gabinete como uma espécie de suíte particular para encontros íntimos com uma assessora. Segundo a apuração, a rotina teria se repetido durante, aproximadamente, três anos. O Diário da Justiça descreve uma programação que começava por volta das 17h, quando o gabinete era trancado e, pouco depois, começavam os sons suspeitos: gemidos, ruídos ritmados, saltos batendo no chão e móveis sendo arrastados.

Assessora despida

O detalhe é que o gabinete do juiz não era exatamente à prova de som. Servidores, vigilantes e até uma zeladora conseguiam acompanhar, involuntariamente, os acontecimentos. A guarita localizada logo abaixo também oferecia uma espécie de transmissão acústica do que acontecia no andar de cima. A investigação ainda registra uma peça íntima feminina encontrada no chão da assessoria, um colar esquecido no sofá do gabinete e duas ocasiões em que a funcionária teria sido vista parcialmente despida. Ela usava o banheiro coletivo para se lavar até que uma ducha higiênica foi instalada no banheiro privativo do juiz.

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Explicação ao Tribunal

Em um dos episódios mais constrangedores, sons e falas atribuídos a uma relação sexual teriam sido ouvidos durante um plantão de sábado, enquanto uma audiência acontecia na sala ao lado. Diante do repertório de acontecimentos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu, por unanimidade, instaurar processo administrativo disciplinar para apurar as condutas. Agora, o magistrado terá de explicar por que um espaço destinado à prestação jurisdicional teria sido transformado, segundo as acusações, em ambiente de encontros íntimos.

No momento certo

A avaliação de juristas é de que, apesar da composição desfavorável no Senado, o presidente Lula deve deixar a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, ao STF para 2027. É que existe entendimento de que uma nova tentativa deve ocorrer em legislatura distinta. Lula não vai querer correr o risco de criar mais uma aresta que possa provocar uma nova recusa de Messias.

Por 42 votos a 34, Jorge Messias é rejeitado pelo Senado para ocupar vaga no STF. Indicado de Lula supera resistência no Senado após sessão com críticas da oposição e defesa de limites ao Judiciário. (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Maior e mais importante tribunal

A presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Maria do Carmo Cardoso, foi escolhida neste ano para receber o Prêmio JK-Correio Braziliense, na categoria Direito&Justiça. A magistrada recebeu o troféu das mãos do presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, o Poli. Em seu discurso de agradecimento, a desembargadora ressaltou a importância do tribunal que preside. "Sou presidente do maior e mais importante tribunal desse país, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. São 12 estados mais o Distrito Federal sob a jurisdição direta. É um tribunal que cuida de cinco biomas, que cuida de populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas. É um tribunal que merece este prêmio. Não sou eu que recebo, mas meu tribunal", afirmou sob aplausos.

18/11/2026. Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Segundo Prêmio JK Correio Braziliense. Maria do Carmo Cardoso, agraciada. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Cidadão de Brasília

Em uma noite marcada por homenagens à trajetória de superação, ao compromisso com a Justiça e às raízes nordestinas que ajudaram a construir Brasília, a Câmara Legislativa concedeu, em solenidade realizada na semana passada, o título de Cidadão Honorário de Brasília ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos. Nascido em Juazeiro do Norte (CE), o ministro atuou como policial militar no Ceará, delegado de Polícia Civil em Rondônia, promotor de Justiça no Ministério Público do Ceará (MPCE) por 18 anos e desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) de 2011 a 2023. A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Ricardo Vale (PT), vice-presidente da Câmara Legislativa.

Teodoro Santos é desembargador do TJ-CE desde 2011; Afrânio Vilela ocupa a função em Minas desde 2005 (foto: Reprodução/Unifor)

Fim da isenção de pena por crimes patrimoniais entre familiares

Quem furta dinheiro dos pais ou se apropria de um bem do cônjuge pode responder pelo crime sem a isenção de pena que o Código Penal previa em razão do parentesco ou do casamento. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que derrubou essa regra. Para Hangra Leite, advogada especialista em direito de família e direito da mulher, o julgamento corrige uma contradição antiga. "Desde 2006, a Lei Maria da Penha trata a violência patrimonial como violência doméstica contra a mulher. Mesmo assim, o Código Penal continuava garantindo impunidade ao marido, filho ou pai que se apropriasse dos bens dela. Na prática, uma lei reconhecia a agressão, e a outra a perdoava", afirma.

Rompimento da relação abusiva

A advogada Hangria Leite destaca que o controle sobre o dinheiro e os bens da vítima pode dificultar o rompimento de uma relação abusiva. "O vínculo familiar, que deveria pesar contra o agressor, funcionava como proteção para ele. Ao derrubar essas regras, o Supremo reconhece o que vemos todos os dias na advocacia: o controle financeiro é uma das principais formas de prender a mulher a uma relação abusiva, e costuma vir junto com a violência psicológica e física." O advogado Fábio Souto, especialista em Direito Penal, concorda com o fim da isenção. Para ele, o vínculo familiar não deve impedir a responsabilização por crimes patrimoniais, mesmo quando o prejuízo é de pequeno valor.

Hangra Leite, especialista em direito de família (foto: Divulgação)

Frase

"Em 10 anos, o Brasil teve 500 mil homicídios e 7% desses casos chegaram a júri. Então, esse sistema processual — não é culpa do Poder Judiciário é do sistema de Justiça e do sistema processual e aí fez menção o eminente ministro Alexandre de Moraes sobre a necessidade do aprimoramento legislativo, mas eu vou além. Sei que há resistências a isso, mas seguindo aquela premissa de que há ideias que um dia seu futuro chega, no sentido de que temos de acabar com o tribunal do júri", Ministro Dias Toffoli, do STF

O ministro Dias Toffoli teria dinheiro de Vorcaro em paraíso fiscal (foto: Luiz Roberto/TSE)

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