Por Luana Couto Bizerra* — A empresa não pode deixar o trabalhador sem amparo financeiro e sem condições de retorno ao trabalho quando o INSS cessa o pagamento do benefício previdenciário, mas o médico do trabalho da empregadora o considera inapto para reassumir suas funções.

Foi essa a compreensão adotada pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em julgamento realizado em 20 de outubro de 2026, ao condenar uma instituição financeira ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais a uma trabalhadora mantida em limbo previdenciário, além de restabelecer a condenação ao pagamento dos salários do período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O limbo previdenciário ocorre quando o INSS cessa o benefício por incapacidade, mas o empregador considera o trabalhador inapto para reassumir suas funções e impede seu retorno, deixando-o sem salário e sem benefício previdenciário, embora o vínculo de emprego permaneça existente. A situação decorre da divergência entre a avaliação previdenciária e o exame médico ocupacional, mas exige, também, definir quem deve suportar as consequências da impossibilidade de retomada do trabalho.

No caso julgado, a trabalhadora procurou o serviço de medicina do trabalho do banco após a cessação do benefício por diversas vezes, mas foi considerada inapta para retornar às atividades. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região entendeu que ela deveria ter recorrido à Justiça para obter o retorno ao emprego, sob o argumento de que o contrato permaneceria suspenso até a reversão da alta ou a retomada das atividades. O TST reformou a decisão, restabelecendo a condenação salarial e reconhecendo o direito à indenização por danos morais.

A decisão reafirma que a alta previdenciária encerra, em regra, a suspensão contratual prevista no artigo 476 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de modo que a discordância do empregador em relação à avaliação do INSS não autoriza, por si só, a manutenção do trabalhador sem remuneração.

Se o exame ocupacional indicar que ele não pode exercer a função anteriormente desempenhada, cabe à empresa avaliar as possibilidades de adaptação das atividades, pois a inaptidão para determinada tarefa não significa necessariamente incapacidade para todo trabalho.

Esse dever de avaliação também encontra respaldo na Convenção nº 161 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê a adaptação do trabalho às capacidades dos empregados, consideradas suas condições físicas e mentais.

Isso não impõe à empresa a criação automática de qualquer posto de trabalho, mas exige que examine as limitações identificadas e as alternativas de readaptação, em vez de transferir ao empregado a responsabilidade de solucionar o impasse.

A condenação por danos morais decorre de fundamento distinto da obrigação de pagar os salários atrasados. Enquanto as verbas salariais correspondem às obrigações contratuais, a indenização busca reparar o dano extrapatrimonial decorrente da conduta ilícita.

Nesse sentido, o Tema 88 dos recursos repetitivos do TST consolidou o entendimento de que impedir o retorno do empregado após a alta previdenciária e inviabilizar o recebimento de sua remuneração configura dano moral *in re ipsa*, ou seja, cuja caracterização dispensa prova específica do sofrimento psicológico.

Entretanto, permanece em discussão a distribuição do ônus da prova, objeto do Tema 302 dos recursos repetitivos do TST, que trata da responsabilidade por demonstrar a comunicação da situação previdenciária ao empregador e a eventual recusa de retorno ao trabalho.

A definição dessa controvérsia poderá ampliar a segurança jurídica na análise de casos semelhantes, especialmente quanto à comprovação dos fatos necessários ao reconhecimento do limbo previdenciário.

Em suma, o julgamento reforça que a divergência entre o INSS e a medicina ocupacional não permite manter indefinidamente o trabalhador sem benefício e sem remuneração, cabendo ao empregador adotar as providências necessárias para esclarecer a situação e avaliar o retorno compatível com as condições de saúde do empregado.

Se a empresa impede esse retorno sem buscar uma solução adequada, poderá responder tanto pelos salários devidos quanto pelos danos morais decorrentes de sua conduta, conforme as circunstâncias do caso e os pressupostos jurídicos aplicáveis.

Advogada especialista em Direito Empresarial e Trabalhista da Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria*

