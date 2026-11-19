Por Adriano Bedran* — O agronegócio brasileiro vive um momento de congestionamento financeiro. Dívidas acumuladas, renegociações sucessivas e dificuldade de acesso a novos financiamentos formam um cenário que já ultrapassa a capacidade individual de pagamento de muitos produtores e começa a comprometer o funcionamento de toda a cadeia produtiva. O problema ganha ainda mais gravidade num momento em que o campo precisa de recursos para custear a safra 2026/2027.

Os números ilustram a dimensão do quadro. Segundo o Banco Central, a inadimplência do crédito rural para pessoas físicas, nas operações com recursos direcionados, chegou a 8,7% em setembro de 2026. Nas operações contratadas a taxas de mercado, o índice foi ainda maior: 15,8%. Paralelamente, levantamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) aponta que a carteira problemática do crédito rural atingiu R$ 207,47 bilhões em julho, o equivalente a 23,46% de todo o saldo de financiamento do setor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acúmulo de compromissos cria uma reação em cadeia. O produtor que precisa renegociar operações anteriores encontra dificuldades para contratar novos empréstimos. O fluxo de caixa comprometido, por sua vez, reduz a capacidade de investimento, a compra de insumos e a manutenção das atividades.

Na prática, uma obrigação financeira passa a comprometer a capacidade de honrar as demais. O produtor renegocia um financiamento, assume novos compromissos e, muitas vezes, chega ao ciclo produtivo seguinte sem margem para continuar operando. Esse congestionamento pode afetar toda a estrutura da propriedade rural.

Os dados de contratação confirmam a dificuldade de recuperação. De acordo com a Farsul, as contratações de crédito rural caíram 10,81% nos 12 meses encerrados em setembro. Com menos recursos disponíveis e maior parcela da renda destinada a dívidas anteriores, o produtor enfrenta obstáculos para financiar a produção e manter a previsibilidade do negócio.

Nesse contexto, a orientação jurídica ganha relevância. A análise dos contratos, das garantias oferecidas e das condições de pagamento pode revelar possibilidades de renegociação, prorrogação ou revisão, conforme as circunstâncias de cada operação e os requisitos previstos na legislação.

O maior risco, a meu ver, é tratar cada dívida separadamente, sem compreender como ela se relaciona com os demais compromissos do produtor. É necessário construir uma estratégia que leve em conta o conjunto das obrigações, a capacidade de geração de receita e a preservação do patrimônio. Uma renegociação mal planejada pode apenas prolongar o problema e tornar o endividamento ainda mais difícil de administrar.

Fatores como frustração de safra, eventos climáticos, aumento dos custos de produção e dificuldades de comercialização também precisam ser considerados na avaliação dos contratos. Documentar essas circunstâncias pode ser determinante para fundamentar pedidos de prorrogação e outras medidas juridicamente cabíveis.

O objetivo de qualquer estratégia deve ser recuperar a capacidade produtiva e financeira do produtor. Quando o endividamento compromete o acesso ao crédito e ameaça os bens utilizados na atividade, a atuação preventiva se torna fundamental para evitar que uma crise financeira resulte na interrupção do negócio rural.

Advogado e palestrante com 19 anos de experiência. Proprietário de um escritório full service, com foco em direito agrário, fundiário, cível, empresarial e tributário*

