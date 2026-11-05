Demissão por ideologia: quando a paixão política assalta o caixa da empresa

Por Fabrício Medeiros* - Misturar ideologia partidária com a gestão de negócios nunca foi uma boa estratégia. Mas demitir colaboradores por causa do voto recebido nas urnas ultrapassa a irracionalidade, é uma verdadeira sabotagem ao próprio caixa.

O segundo turno acabou, mas o ressentimento continua alimentando atitudes inconsequentes no meio corporativo. O reflexo não é apenas moral, é jurídico. O Ministério Público do Trabalho registrou centenas de denúncias de assédio eleitoral em um único dia logo após as eleições.

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No entanto, o que mais assusta nesse fenômeno não é apenas o risco trabalhista, é o completo analfabetismo econômico de quem toma essa decisão.

Estamos no olho do furacão do varejo. A Black Friday de 2026 deve movimentar R$ 13,3 bilhões no e-commerce brasileiro, um salto de 20,7%, demandando a circulação de quase 70 milhões de produtos em apenas quatro dias. Logo em seguida, vem o Natal.

Para transformar esse volume brutal de demanda em faturamento real, as empresas precisam de operação de alta performance: vendedores afiados, logística sem gargalos, gerentes alinhados e atendimento ágil.

É exatamente no momento em que o mercado exige força máxima que alguns empresários decidem rasgar dinheiro, abrindo mão de talentos treinados para fazer ‘vingança política’.

Quem demite por birra eleitoral esquece a conta elementar do mundo corporativo. O custo visível: a conta rescisória, verbas trabalhistas e potenciais indenizações por assédio e discriminação. O custo invisível: O rombo do recrutamento emergencial, a curva de aprendizado do substituto e a perda imediata de produtividade em pico de vendas.

Nenhuma planilha de metas tem uma linha reservada para o ‘custo do ego’.

Ninguém vende mais porque o vendedor votou no mesmo candidato do dono. Clientes não compram convicção partidária; compram solução, eficiência e bom atendimento. Equipes de alta performance não são formadas por cópias ideológicas do líder, mas por profissionais capazes de entregar resultados sob pressão.

A urna já fechou. As contas da sua empresa, não.

O papel de um verdadeiro líder não é converter o CNPJ em um comitê partidário, mas garantir a perpetuidade e a rentabilidade do negócio. É hora de engolir a frustração das urnas, desligar a paixão e voltar a fazer o que um empresário deve fazer de melhor, que é vender e gerar valor.

*Professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), especialista em vendas, negociação e liderança