Fim da escala 6x1 amplia debate sobre direitos e desafios

Por Valdilene Ângela Rabelo Balbinom* - O debate sobre o fim da escala 6x1 tem ganhado destaque no cenário trabalhista brasileiro, trazendo à tona questões relacionadas à qualidade de vida dos trabalhadores, à dignidade humana e à organização das atividades empresariais. O modelo tradicional, caracterizado por seis dias de trabalho para um dia de descanso, é questionado diante da necessidade de garantir maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

A ampliação do período de descanso pode contribuir para a saúde física e mental dos empregados, favorecer o convívio familiar e proporcionar mais tempo para o lazer, os estudos e a qualificação profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sob a perspectiva constitucional, a discussão relaciona-se aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, especialmente à limitação da jornada, ao repouso semanal remunerado, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Entretanto, a mudança também apresenta desafios significativos para as empresas. Entre os principais estão a reorganização das escalas, a redistribuição das tarefas, a necessidade de novas contratações e o possível aumento dos custos operacionais. Setores que funcionam continuamente, como comércio, hospitais, restaurantes, hotelaria e transporte, precisarão planejar cuidadosamente suas equipes para manter a prestação dos serviços sem comprometer a qualidade do atendimento.

Outro aspecto relevante é a necessidade de adequação dos controles de jornada, dos sistemas de compensação de horas e dos instrumentos coletivos. As empresas deverão observar as normas legais aplicáveis, respeitando os limites de duração do trabalho e os períodos de descanso.

Nesse cenário, o planejamento preventivo e a assessoria jurídica trabalhista tornam-se importantes para reduzir riscos de passivos trabalhistas e garantir segurança jurídica nas relações de emprego.

Já a redução da jornada não deve ser compreendida apenas como um custo adicional para os empregadores. Trabalhadores com melhores condições de descanso podem apresentar maior disposição, concentração e motivação, fatores que contribuem para um ambiente organizacional mais saudável. Embora os resultados dependam das características de cada atividade, a valorização do trabalhador pode integrar uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, o principal desafio consiste em conciliar a proteção dos direitos trabalhistas com a sustentabilidade econômica das empresas. A transição exige diálogo entre empregadores, trabalhadores, sindicatos e poder público, além de planejamento e soluções adequadas às particularidades de cada setor.

Portanto, o debate sobre o fim da escala 6x1 representa uma oportunidade de repensar a organização do trabalho no Brasil. O desenvolvimento econômico não deve ser avaliado exclusivamente pelos resultados financeiros, mas também pelas condições em que o trabalho é realizado e pelos efeitos sobre a vida dos trabalhadores.

Garantir mais tempo para descansar, conviver com a família e desenvolver projetos pessoais não significa desvalorizar a produtividade, mas reconhecer que o trabalho deve servir à vida, e não consumi-la integralmente. O desafio é construir um modelo equilibrado, no qual a dignidade humana, a eficiência empresarial e a segurança jurídica caminhem juntas.

*Professora de direito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)