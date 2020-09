Dj Bárbara Labres lança 'A mãe tá on' em referência ao jogador Neymar

CB Correio Braziliense

Capa do single 'A mãe tá on', da DJ Bárbara Labres, com o título em referência ao bordão do jogador Neymar - (foto: BárbaraLabres/divulgação)

Após o sucesso de Hoje é rave, em parceria com MC WM, a Dj Bárbara Labres lançou, nesta sexta-feira (4/9), o single A mãe tá on. Disponível nas plataformas digitais, a música faz referência ao bordão ‘O pai tá on’, viralizado por Neymar durante a Champions League. Em um dos jogos do campeonato, o jogador adentrou o estádio ouvindo uma das produções da Dj, e movimentou a internet.

"O Neymar entrou no estádio com Hoje é rave e comecei a receber muita mensagem com 'a mãe tá on, a mãe tá on'. Isso acabou gerando muito buzz. Senti que precisava de uma música para eternizar esse momento. Fui para o estúdio do Umberto Tavares e produzimos juntos. O resultado ficou massa, espero que as pessoas curtam", conta Bárbara, por meio de nota.





A produção do novo single ficou por conta da Dj e do time da U.M Music, do produtor Umberto Tavares. Para o anúncio, Bárbara desativou todas as redes sociais, durante três dias, e habilitou, de forma literal, o modo off-line. Faltando 15 minutos para o lançamento, a Dj voltou a ficar on-line e iniciou a transmissão por lives no perfil do Instagram, Twitter, TikTok, Facebook e Youtube.

Além de Hoje é rave, Bárbara produziu músicas em parceria com outros artistas: Dona do rolê feat. Morcego, Quer saber por quê? feat. Gabily e Rebecca, Beat gostosinho feat. Flay e Me ama mentindo feat Pelé Milflows e PL. Juntas, as parceria somam mais de 30 milhões de reproduções nas plataformas digitais.