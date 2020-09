Com Illy, Sia, Xamã e Janelle Monaé, confira a playlist de lançamentos

GM Geovana Melo* Maria Baqui*

Os lançamentos da semana estão regadas de novas parcerias musicais. Ganham as colaborações entre Projota e Xamã, e David Guetta e Sia. Entre as novidades, há ainda faixas da dupla Carol & Vitória, que tem crescido de engajamento, e do roqueiro Marilyn Manson. Confira!

Lançamentos nacionais

A dupla Carol & Vitória lançou, nesta sexta-feira (11/9), o single Pode parar. A faixa, divulgada também com a versão audiovisual, conta com uma pegada do pop nacional e fala sobre a saudade que casais sentem quando estão separados. O videoclipe tem uma paleta de cores monocromática e elementos lúdicos para compor o cenário. A música está disponível nas principais plataformas digitais.

Projota e Xamã se uniram em uma parceria musical. Nossa lei é a quarta música do álbum Tempestade numa gota d’água, que será lançado, em breve, por Projota. A capa do projeto tem tudo a ver com o nome. O design foi criado de cabeça para baixo e com setas desenhadas para indicar o sentido contrário escolhido pelos artistas. O single foi produzido pela dupla InsaneTracks e o videoclipe, pela brasiliense Aisha Mbikila, Herder Fruteira e Hudson Rodrigues.

Com um toque autêntico, Illy continua investindo a carreira musical em covers e adaptações de composições de artistas brasileiros. Desta vez, a cantora lançou Desafio, composta por Délcio Luíz e Adalto Magalha em 1999, popularmente conhecida na voz de Belo. O single, que é uma mistura de samba e pagode romântico, não deixou escapar o tempero da música da Bahia, terra natal de Illy.

A dupla mineira de rap Hot e Oreia lançou o álbum Crianças selvagens. O trabalho conta com a colaboração de diversos artistas nacionais. Entre eles, Caetano Veloso. Na faixa Presença, os protagonistas do disco e o cantor Rafael Fantini foram prestigiados com um sample de Caetano: “A tua presença”. Black Alien, Djonga e Tropkillaz também fazem participações no projeto.

Lançamentos internacionais



Janelle Monaé apresentou ao público a primeira canção inédita nos últimos dois anos. Turntables fala sobre a importância do direito de voto e é influenciada pelo movimento Black Lives Matter, temática que corrobora com o momento de eleições e protestos vividos nos Estados Unidos. A cantora assina a composição ao lado de Nathaniel Irvin III e George A. Peters.

Após do sucesso de Titanium e Flames, David Guetta e Sia se uniram em mais uma parceria que chegou às plataformas nesta sexta-feira, trata-se de Let's love. A faixa é um trabalho oriundo da pandemia e busca passar uma mensagem de amor durante esse momento tão difícil, mas sem deixar de lado o ritmo dançante e divertido.

Marilyn Manson lançou o álbum We are chaos, o 11º trabalho de estúdio do músico norte-americano. Com 10 faixas, Don´t chase the dead foi lançada na última quinta-feira (10) como prévia do novo projeto que está disponível em todas plataformas digitais.

Um dos grandes nomes do rock internacional, Bruce Springsteen lançou o single Letter to you, uma regravação do clássico da E Street Band, com a qual o cantor toca desde 1972 e que integrará o novo álbum homônimo que será lançado em 23 de outubro. O álbum foi feito em cinco dias em um estúdio na casa de Bruce, em Nova Jersey.

