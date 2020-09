Whindersson recebe cantadas após perguntar sobre tatuagem para fãs

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após postar selfie em seu Instagram, o humorista Whindersson Nunes recebeu cantadas e provocações dos fãs. Na foto, Whindersson exibe a tatuagem do Piauí na barriga com a legenda: "Se você fosse tatuar o nome de onde você mora na barriga, qual seria?".

"Tatuaria o seu coração" e "Só consigo olhar sua foto e ver que BELO HORIZONTE" foram algumas das cantadas que ele recebeu dos fãs nos comentários da foto. Mas alguns fãs também decidiram fazer provocações sobre o namoro do cantor Vitão e da ex-mulher de Whindersson, Luísa Sonza.

"Vitão" e "Escreveria Cuiabá, o local que Luísa te pediu em casamento pela segunda vez" foram algumas das provocações recebidas.

Após Luísa Sonza e Vitão postarem fotos de romance na noite de quinta-feira (10/11), o ex-marido da cantora reagiu com indiretas em forma de piada no Twitter sobre o caso. Em um dos comentários ele escreveu: "Serase tem sofrencia no albo do matue", disse. Depois, em tom de deboche, completou. "Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk alfinetei de pau duro", afirmou.

Ainda na noite de quinta-feira, a cantora publicou em seu Instagram comentários falando que estava sob ataques na internet. "Desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu já fui de muitas maneiras nessa internet. Já cresci, evoluí, mudei, cantei um monte de música. Isso nunca importou para as pessoas. Nenhuma atitude minha importou. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito, só de coisas inventadas!", expôs a cantora.