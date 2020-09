Justin Bieber retorna com o single 'Holy'; confira os lançamentos

GM Geovana Melo* Maria Baqui*

A semana contou com uma gama variada e eclética de lançamentos. Com álbuns antecipados por cantores, o retorno de artistas aos holofotes e feats inesperados, o Correio separou alguns destaques do mundo da música.

Uma parceria inusitada marca a semana de lançamentos internacionais na música. O australiano Keith Urban e P!nk se uniram em One too many. O single desenvolvido pelos artistas mistura o gênero pop e o country music e faz parte do álbum The speed of now - Part 1, com 16 faixas, divulgado nesta semana pelo cantor.

Cada vez mais adepto às batidas do hip-hop, Justin Bieber lançou, nesta sexta-feira (18/9), o single Holy, com colaboração de Chance the Rapper. Por meio das redes sociais, Justin compartilhou com o público que a música é o início de uma nova era na carreira artística dele. Com letra romântica, Holy fala sobre o relacionamento de um casal que passa por dificuldades financeiras. O videoclipe é protagonizado por JB e pela atriz Ryan Destiny.





Melanie C, conhecida por ser uma das Spice Girls, continua a todo vapor com os lançamentos que compõem o próximo álbum de carreira, Mel C. A música, intitulada Fearless, foi divulgada nesta sexta, e conta com a participação de Nadia Rose. O single, com ritmo R&B, fala sobre empoderamento, amor-próprio e autoestima. No videoclipe, as artistas aparecem em um carro clássico, viajando por uma estrada.





Pedro Capó é uma ótima pedida para o fim de semana. O porto-riquenho divulgou o novo trabalho de carreira, o álbum Munay, com 11 canções. As músicas que compõem o disco são de gêneros variados. Capó criou singles, como Day by day, que variam do calmo reggae ao dançante ritmo da balada pop. No entanto, todas as faixas contam com a pegada da música latina.

Nacional

A cantora Lexa antecipou o lançamento do álbum LEXA e apresentou ao público as nove faixas na noite desta quinta-feira (17/9). Em um mix musical, a artista explora a multiplicidade sonora passando pelo funk, pelo trap, pelo pagode e pelo axé, se consagrando ainda mais no pop nacional. O projeto traz colaborações de Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Sorriso Maroto e Psirico. A faixa que marca o segundo disco da cantora é Sussu, que chegou acompanhada de um videoclipe.





Gusttavo Lima divulgou a faixa De menina pra mulher e deu um spoiler do que está por vir no próximo álbum, The legacy. A canção é uma música inédita do projeto que foi gravado em julho na casa do cantor. A produção ganhou um clipe a partir das imagens registradas na ocasião, que teve como inspiração o cenário da série Game of thrones.

Em tom intimista e familiar, a paraibana Elba Ramalho lançou Ainda tenho asas, uma parceria dela com o filho Luã Yvys. Com tom de xote, os dois dão voz à letra que fala sobre o tempo certo das coisas e da felicidade. A canção integra o álbum Eu e vocês, que será lançado em partes por meio das plataformas digitais.

A cantora Malía lançou o segundo single do próximo álbum. Trata-se de Mexe, faixa que bebe das influências do trap e da MPB e chegou às plataformas nesta sexta-feira (18/9). O lançamento veio acompanhado de um videoclipe com trechos gravados na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, onde a cantora nasceu.





