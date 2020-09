Chadwick Boseman, o Pantera Negra, é homenageado com mural na Disney

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

O eterno Pantera Negra, o ator Chadwick Boseman, que morreu neste ano em decorrência de um câncer, foi homenageado na Disney com um mural localizado no espaço Downtown Disney, em Orlando, na Flórida. A obra de arte foi criada por Nikkolas Smith e inaugurada na última quinta-feira (24/9).

Na pintura, o ator aparece fazendo o sinal que representa o tema "Wakanda forever" do filme Pantera Negra. Ao lado dele e imitando a pose, está uma criança usando a máscara do super-herói e roupas de hospital.

A imagem retratada por Nikkolas mostra a luta que o ator teve contra um câncer de cólon, motivo da morte dele. O garotinho remete às iniciativas que Chadwick criou para ajudar crianças que estão sob tratamento da doença.

Em uma publicação no Instagram, o autor do painel se emocionou frente à obra. “Para milhões de crianças, T’Challa foi uma lenda maior do que a própria vida, e não havia ninguém mais digno de ocupar esse lugar do que Chadwick Boseman. Eu sou extremamente grato por poder honrar a vida e o propósito de dele dessa forma”, declarou Nikkolas.